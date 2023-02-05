Леонид Слуцкий: «К хоккеистам лояльное отношение, их защищают на ТВ. А в футболе чем больше оскорбишь, чем глупее скажешь – тем кликабельнее»

Теги Рубин Леонид Слуцкий Ак Барс ЦСКА Дмитрий Квартальнов премьер-лига Россия телевидение КХЛ Денис Казанский КХЛ ТВ Хоккей

Леонид Слуцкий разъяснил разницу в отношении к футболу и хоккею.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Халла», «Витесса» и «Рубина» изложил свои взгляды, отвечая на вопрос телеведущего Дениса Казанского.

– Вы говорили, что вам было сложно работать в Казани, потому что местная пресса достаточно серьезно давила. Дмитрий Квартальнов сравнивал давление в ЦСКА и «Ак Барсе» и говорил о том, что здесь руководство, а там – тоже пресса. Что делает такое казанская пресса, что и футбольному, и хоккейному тренеру с ней тяжело?

– Мне не было тяжело. Мне абсолютно не было тяжело.

Все-таки при всем огромном уважении к хоккеистам, тренерам, хоккейным процессам, во-первых, все, что связано с хоккеем, мы оцениваем гораздо более позитивно – это касается средств массовой информации, прессы и так далее. К хоккеистам в целом более такое лояльное отношение.

Люди, которые работают, например, на «КХЛ ТВ», культивируют только, скажем так, позитивные моменты в хоккее, понимая, что это важная индустрия.

Как раз таки, например, ваше сообщество – меня поражает, что никогда комментаторы не скажут плохо, никогда не скажут плохо эксперты. Все время пытаются объяснить, как-то защитить игроков и тренеров. Это классно, что у вас так.

В футболе абсолютно не так. Наоборот, чем большую глупость скажешь, чем больше ты кого-то оскорбишь, тем это более кликабельно.

Мы уже говорили про нереализовавшихся в новом виде деятельности бывших футболистов. Еще раз говорю, я ни разу не назвал ни одного имени, потому что их прям когорта.

Там то же самое – и журналисты, или бывшие, или нынешние, и комментаторы – ну, они тоже себе позволяют просто нечеловеческие глупости произносить. Поэтому мне все время смешно, – сказал Слуцкий.

Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»

9 комментариев

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petia.subbotin
Ответ Тиджани Бабангида
Результаты хоккея и футбола в России - несопоставимы. При этом слабодаровитые футболисты зачастую зарабатывают несоразмерно результатам команд. Оттого и отношение - заслуженно-разнящее
И какие результаты в хоккее?
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Kirkoroff
Ало царь, это володька. Похоже он про нас.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Хоккеисты даже в КХЛ у нас вполне хорошего уровня, а вот футболисты - дно по сравнению с европейскими лигами. При этом по части самомнения и зарплат наши "кудесники мяча" явно впереди :)
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pizzatcarizza
Ответ Алексей Елистратов
Хоккеисты играют в НХЛ и выигрывают престижные турниры, самые значимые в истории вида спорта, а футболисты, такие как Головин, которые иногда попадают в хорошие клубы (даже не топовые) - играют в западных клубах у русских владельцев. Все, большего у российского футбола ничего нет.
Причем здесь НХЛ, если он говорит исключительно о КХЛ, у которой тоже есть проблем и место для критики, но достается им гораздо меньше
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Нефанатик
Сравнивать российских хоккеистов и российских футболистов - это уже перебор даже для такого как Слуцкий
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Ми Ша
Вот не пойму,почему к депутатам такое лояльное отношение?
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Тиджани Бабангида
Результаты хоккея и футбола в России - несопоставимы.
При этом слабодаровитые футболисты зачастую зарабатывают несоразмерно результатам команд.
Оттого и отношение - заслуженно-разнящее
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Никому_никабельный
Сборную он ещё тренировал. Я точно помню
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Алексей Елистратов
Хоккеисты играют в НХЛ и выигрывают престижные турниры, самые значимые в истории вида спорта, а футболисты, такие как Головин, которые иногда попадают в хорошие клубы (даже не топовые) - играют в западных клубах у русских владельцев. Все, большего у российского футбола ничего нет.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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