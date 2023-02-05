Леонид Слуцкий: «К хоккеистам лояльное отношение, их защищают на ТВ. А в футболе чем больше оскорбишь, чем глупее скажешь – тем кликабельнее»

Леонид Слуцкий разъяснил разницу в отношении к футболу и хоккею.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Халла», «Витесса» и «Рубина» изложил свои взгляды, отвечая на вопрос телеведущего Дениса Казанского.

– Вы говорили, что вам было сложно работать в Казани, потому что местная пресса достаточно серьезно давила. Дмитрий Квартальнов сравнивал давление в ЦСКА и «Ак Барсе» и говорил о том, что здесь руководство, а там – тоже пресса. Что делает такое казанская пресса, что и футбольному, и хоккейному тренеру с ней тяжело?

– Мне не было тяжело. Мне абсолютно не было тяжело.

Все-таки при всем огромном уважении к хоккеистам, тренерам, хоккейным процессам, во-первых, все, что связано с хоккеем, мы оцениваем гораздо более позитивно – это касается средств массовой информации, прессы и так далее. К хоккеистам в целом более такое лояльное отношение.

Люди, которые работают, например, на « », культивируют только, скажем так, позитивные моменты в хоккее, понимая, что это важная индустрия.

Как раз таки, например, ваше сообщество – меня поражает, что никогда комментаторы не скажут плохо, никогда не скажут плохо эксперты. Все время пытаются объяснить, как-то защитить игроков и тренеров. Это классно, что у вас так.

В футболе абсолютно не так. Наоборот, чем большую глупость скажешь, чем больше ты кого-то оскорбишь, тем это более кликабельно.

Мы уже говорили про нереализовавшихся в новом виде деятельности бывших футболистов. Еще раз говорю, я ни разу не назвал ни одного имени, потому что их прям когорта.

Там то же самое – и журналисты, или бывшие, или нынешние, и комментаторы – ну, они тоже себе позволяют просто нечеловеческие глупости произносить. Поэтому мне все время смешно, – сказал Слуцкий.

Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»