Хмелевски сравнил Уфу с Детройтом и Сан-Хосе: «В России чувствуется, что хоккей – любимый спорт. После пары игр меня стали узнавать на улице»

Теги Салават Юлаев Детройт Сан-Хосе КХЛ Матч ТВ Саша Хмелевски Хоккей

Форвард «Салавата» Саша Хмелевски считает, что хоккей – любимый вид спорта россиян. 

«Можно ли сравнить Калифорнию и Детройт с Башкирией? Нельзя так сравнить, там другие люди. В России чувствуется, что хоккей – это любимый спорт. В Уфе болельщики узнают и поддерживают тебя.

После пары игр в регулярном чемпионате меня стали узнавать на улице. Если плохо сыграл – лучше бы, чтобы не узнавали (смеется). Я не ожидал, что настолько сильно в Башкирии любят хоккей», – сказал Хмелевски.

23-летний нападающий набрал 35 (19+16) очков в 57 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

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1 комментарий

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Ачиваков Марат
Саша зажигай! Ожидаем ещё лучшей игры, ты можешь!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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