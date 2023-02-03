Хмелевски сравнил Уфу с Детройтом и Сан-Хосе: «В России чувствуется, что хоккей – любимый спорт. После пары игр меня стали узнавать на улице»
Форвард «Салавата» Саша Хмелевски считает, что хоккей – любимый вид спорта россиян.
«Можно ли сравнить Калифорнию и Детройт с Башкирией? Нельзя так сравнить, там другие люди. В России чувствуется, что хоккей – это любимый спорт. В Уфе болельщики узнают и поддерживают тебя.
После пары игр в регулярном чемпионате меня стали узнавать на улице. Если плохо сыграл – лучше бы, чтобы не узнавали (смеется). Я не ожидал, что настолько сильно в Башкирии любят хоккей», – сказал Хмелевски.
23-летний нападающий набрал 35 (19+16) очков в 57 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.
1 комментарий