Форвард « » считает, что хоккей – любимый вид спорта россиян.

«Можно ли сравнить Калифорнию и с Башкирией? Нельзя так сравнить, там другие люди. В России чувствуется, что хоккей – это любимый спорт. В Уфе болельщики узнают и поддерживают тебя.

После пары игр в регулярном чемпионате меня стали узнавать на улице. Если плохо сыграл – лучше бы, чтобы не узнавали (смеется). Я не ожидал, что настолько сильно в Башкирии любят хоккей», – сказал Хмелевски.

23-летний нападающий набрал 35 (19+16) очков в 57 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.