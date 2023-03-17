Хмелевски об эмоциях после вылета «Салавата»: «Плакал. Понимаешь, что это все, конец, в этом сезоне хоккея уже не будет»

рассказал, что плакал после вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф.

Уфимская команда завершила выступление в Кубке Гагарина-2023 после поражения в шестом матче серии с « » (2:3, 2-4 в серии).

– Шакир Мухамадуллин после шестого матча аж плакал, вы тоже?

– Конечно, плакал. Пытался выложиться в этой игре полностью. Плакал больше не потому, что проиграли, а потому что сезон закончился. Ведь у нас был такой хороший коллектив, мы так сильно подружились…

Обидно, что больше в этом году не придешь на арену, не увидишь всех на тренировке. Понимаешь, что это все, конец, в этом сезоне хоккея уже не будет.

– Прошло уже несколько дней, эмоции успели остыть. Как оцените сезон в целом?

– Рад, как прошел сезон для меня лично, как я его начинал. Рад, что в тяжелые моменты вытаскивал себя из спадов. За этот год поднял свой уровень.

Что касается команды, то вылет в первом раунде – не то, что мы хотели. Но мы получили хороший опыт и выросли, поняли, что плей-офф – время, когда нужно бороться. Я горжусь ребятами, – сказал нападающий « ».