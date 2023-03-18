Мальцев забросил 1-ю шайбу в АХЛ после травмы. Он пропустил 3,5 месяца из-за пореза ноги коньком

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Михаил Мальцев забросил 1-ю шайбу в АХЛ после травмы.

Форвард «Колорадо Иглс» стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата с «Рокфордом» (6:2). 

На счету 25-летнего россиянина 10 (5+5) очков в 15 играх сезона. Матч против «Айсхогс» стал для него 3-м после восстановления от травмы. 

Мальцев пропустил 3,5 месяца из-за пореза ноги коньком, полученного в ноябре. В текущем сезоне он также провел 5 игр за «Колорадо» в НХЛ

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