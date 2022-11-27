Мальцев получил травму в матче АХЛ: «Лезвием порезали ногу. Глубоко, но не критично. Со стороны выглядело жутковато, говорят»
Форвард фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев получил травму в матче АХЛ.
«Иглс» провели 2 матча за 2 дня против «Айовы Уайлд» (5:1, 2:1). Мальцев травмировался в первой игре.
«Получил неприятную травму. Было большинство, столкнулись с защитником и упали вместе. Пытаюсь встать, и тут мышцу как дернет болью, но не понимаю почему. Снова падаю. Говорят, со стороны этот момент выглядел жутковато.
Потом на одном коньке выкатили в раздевалку, по пути уже увидел, что гетра разорвана. Оказалось, лезвием порезали ногу. Наверное, с какой-то стороны можно сказать, что повезло, так как получилось глубоко, но не критично.
Наложили швы, хожу хромая, но сам. Сегодня все утро был у врачей, обследовался. В понедельник дополнительное обследование, тогда и скажут по срокам.
Достаточное долго время обходился без травм. Были простуды, ушибы незначительные. Но теперь вот так случилось. Пока буду на паузе.
До травмы успел набрать одно очко – пас в большинстве», – написал хоккеист в своем телеграм-канале.
В сезоне АХЛ у россиянина 9 (4+5) очков в 12 играх.
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