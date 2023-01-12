Мальцев о травме: «Скоро должен начать кататься. Этот сезон не списываю»

сообщил о восстановлении после пореза ноги коньком.

«Ездил вчера в больницу сдавать тесты. Показало, что мышцы поврежденной ноги работают на 82 процента. Тьфу-тьфу, скоро должен начать кататься. Сначала один, понятно, но это уже большое событие.

Врач сказал, что иду с опережением графика. Похвалил, что правильно выполнял все рекомендации по восстановлению. Рассказывал, что в его практике были те, кто уходил в загул на время простоя, и это влияет. Но я режимил от и до – и по сну, и по питанию, и по всем восстановительным темам.

Этот сезон вообще ни разу не списываю. Время еще есть. Надеюсь, на достойную концовку», – написал форвард системы « ».

В сезоне у россиянина 9 (4+5) очков в 12 играх. В чемпионате за «Колорадо» он провел 5 матчей.