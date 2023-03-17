Арсений Грицюк: «С «Металлургом» интереснее, чем с «Сибирью». Они и сами играют, и сопернику дают»
Арсений Грицюк заявил, что играть с «Металлургом» интереснее, чем с «Сибирью».
«Авангард» обыграл магнитогорцев (2:1 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
В первом раунде клуб из Омска победил новосибирскую команду (4-1).
«Хороший соперник, сыграли они прошлую серию затяжную. Всех знаем их лидеров: и Лайпсика, и Чибисова – все могут придумать, много креатива у команды. Разбирали их, но каждое решение все равно уникально по-своему.
С такой командой приятно играть, они и сами играют, и сопернику дают. Конечно, интереснее, чем с «Сибирью». Та команда системная, сконцентрированная, у «Магнитки» больше импровизации, и разрешают в обе стороны играть», – сказал нападающий «Авангарда».
2 комментария