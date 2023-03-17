Арсений Грицюк: «С «Металлургом» интереснее, чем с «Сибирью». Они и сами играют, и сопернику дают»

заявил, что играть с « » интереснее, чем с «Сибирью».

«Авангард» обыграл магнитогорцев (2:1 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

В первом раунде клуб из Омска победил новосибирскую команду (4-1).

«Хороший соперник, сыграли они прошлую серию затяжную. Всех знаем их лидеров: и , и – все могут придумать, много креатива у команды. Разбирали их, но каждое решение все равно уникально по-своему.

С такой командой приятно играть, они и сами играют, и сопернику дают. Конечно, интереснее, чем с «Сибирью». Та команда системная, сконцентрированная, у «Магнитки» больше импровизации, и разрешают в обе стороны играть», – сказал нападающий « ».