Чистяков о будущем Грицюка: «Он останется еще на год или два, как я понял. Хочет заматереть»

Теги Авангард Нью-Джерси НХЛ КХЛ Матч ТВ Семен Чистяков Арсений Грицюк Хоккей

Семен Чистяков рассказал, собирается ли Арсений Грицюк в НХЛ. 

– А вот Арсений Грицюк из «Авангарда» – не знаете, он в НХЛ уедет сейчас или тоже останется?

– По-моему, он останется еще на год или два, как я понял. Тоже хочет заматереть, – сказал защитник «Авангарда». 

Грицюк был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ-2019 под 129-м общим номером.

Чистяков о новом контракте с «Авангардом»: «Лучше сначала стать лидером в КХЛ, а потом думать о Северной Америке»

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4 комментария

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Hola Hola
Ответ Roman Schmidt
Плюс для обеих сторон,этот сезон не особо задался
У кого не задался?
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Серый
это большой плюс для всей лиги
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Roman Schmidt
Плюс для обеих сторон,этот сезон не особо задался
+1
0
+1
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Антон Фёдоров
Парни, обретайте силу в Авангарде! А, мы вас поддержим!
+2
-1
+1
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