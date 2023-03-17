Чистяков о будущем Грицюка: «Он останется еще на год или два, как я понял. Хочет заматереть»

рассказал, собирается ли в НХЛ.

– А вот Арсений Грицюк из «Авангарда» – не знаете, он в НХЛ уедет сейчас или тоже останется?

– По-моему, он останется еще на год или два, как я понял. Тоже хочет заматереть, – сказал защитник « ».

Грицюк был выбран « » на драфте НХЛ-2019 под 129-м общим номером.

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