Чистяков о будущем Грицюка: «Он останется еще на год или два, как я понял. Хочет заматереть»
Семен Чистяков рассказал, собирается ли Арсений Грицюк в НХЛ.
– А вот Арсений Грицюк из «Авангарда» – не знаете, он в НХЛ уедет сейчас или тоже останется?
– По-моему, он останется еще на год или два, как я понял. Тоже хочет заматереть, – сказал защитник «Авангарда».
Грицюк был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ-2019 под 129-м общим номером.
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