Антон Белов: «Философия «Торпедо» просачивается в массы, процесс запущен. За экспериментом очень интересно наблюдать»
Антон Белов поделился мнением об игре «Торпедо» в сезоне КХЛ.
– Кажется, такого прагматизма и такой реализации моментов у «Авангарда» не было в регулярке. В плей-офф опытные хоккеисты сами перенастроились?
– Да, тут можно согласиться. Многие команды имеют в своем составе опытных ребят, делают на них ставку.
Это и проявляется в разных моментах: где-то шайбу вовремя выкинули из зоны, где-то не допустили ошибку в ключевой момент, где-то рациональнее сыграли, без авантюризма. Ну и реализация, конечно.
У нас есть мастера, которым достаточно двух-трех бросков вместо, скажем, пяти, чтобы забить гол. Так и вышло в выездных матчах.
В КХЛ сейчас новое веяние, которое идет от «Торпедо». Там ведь прямо заявляют, что не собираются отходить от своего открытого, атакующего хоккея в плей-офф, но при этом не забывать про оборону.
И я смотрел несколько матчей этой команды. Там много молодых ребят играет, и в некоторых эпизодах им не хватало как раз опыта, чтобы сыграть правильно.
То есть было понятно, во что они хотят сыграть – скажем, подключить защитника, чтобы вывести шайбу из зоны через пас, вместо того чтобы выкинуть ее спокойно через борт. Но ошибаются, обрезаются, и из этого возникает ненужный гол.
Но процесс запущен, философия «Торпедо» просачивается в массы, скажем так.
Посмотрим, как другие команды воспримут ее, но за экспериментом в Нижнем Новгороде очень интересно наблюдать, – сказал защитник «Авангарда».
Удачи против СКА!!