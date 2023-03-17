Антон Белов: «Философия «Торпедо» просачивается в массы, процесс запущен. За экспериментом очень интересно наблюдать»

Теги Авангард Торпедо Антон Белов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Антон Белов поделился мнением об игре «Торпедо» в сезоне КХЛ.

– Кажется, такого прагматизма и такой реализации моментов у «Авангарда» не было в регулярке. В плей-офф опытные хоккеисты сами перенастроились?

– Да, тут можно согласиться. Многие команды имеют в своем составе опытных ребят, делают на них ставку.

Это и проявляется в разных моментах: где-то шайбу вовремя выкинули из зоны, где-то не допустили ошибку в ключевой момент, где-то рациональнее сыграли, без авантюризма. Ну и реализация, конечно.

У нас есть мастера, которым достаточно двух-трех бросков вместо, скажем, пяти, чтобы забить гол. Так и вышло в выездных матчах.

В КХЛ сейчас новое веяние, которое идет от «Торпедо». Там ведь прямо заявляют, что не собираются отходить от своего открытого, атакующего хоккея в плей-офф, но при этом не забывать про оборону.

И я смотрел несколько матчей этой команды. Там много молодых ребят играет, и в некоторых эпизодах им не хватало как раз опыта, чтобы сыграть правильно.

То есть было понятно, во что они хотят сыграть – скажем, подключить защитника, чтобы вывести шайбу из зоны через пас, вместо того чтобы выкинуть ее спокойно через борт. Но ошибаются, обрезаются, и из этого возникает ненужный гол.

Но процесс запущен, философия «Торпедо» просачивается в массы, скажем так.

Посмотрим, как другие команды воспримут ее, но за экспериментом в Нижнем Новгороде очень интересно наблюдать, – сказал защитник «Авангарда».

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4 комментария

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grek087
Ответ Алексей Викторович
Нельзя остановить дух времени, забуксуешь, превратишься в Магнитку или Трактор. имхо
Металлург хорошая атакующая команда с мастерами. Этот сезон странный, а так в среднем Воробьев никогда не играл прям от обороны как его отец. В прошлом сезоне вообще больше всех забили и в финал вполне заслуженно вышли.
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Алекс Я
Вопрос-в чьи массы?если в массы болельщиков ,то это не на что не повлияет,да и на тренеров вряд ли тоже.а если победит Локомотив ,то даже наоборот.скажут ,что главное результат.
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Алексей Викторович
Нельзя остановить дух времени, забуксуешь, превратишься в Магнитку или Трактор. имхо
+2
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+2
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mihany12
Торпедо под руководством Ларионова действительно очень интересен с ем без исключения любителям хоккея, это глоток свежего воздуха в КХЛ!
Удачи против СКА!!
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