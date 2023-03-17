Дронов после поражения от «Авангарда»: «Мы себя королями овертаймов не считаем. Чуть отдали инициативу»

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Григорий Дронов считает, что «Металлург» неплохо провел матч с «Авангардом» (1:2 ОТ, 0-1).

«Оценка матча? Неплохой матч. Первый период немножко у нас не задался, а так со второго мы с соперником начали играть в свою игру. Неплохо провели матч.

Обе шайбы с пятачка? Мы до конца играем с соперником, просто там больше повезло: на крюк выпала шайба. Мы не можем держать постоянно, потому что будет две минуты. Чуть доля везения. Но да: мы должны шайбу находить быстрее.

«Металлург» еще недавно можно было назвать королем овертаймов? Чуть отдали инициативу. Мы себя королями не считаем. Овертайм может в любую сторону пойти», – сказал защитник «Металлурга».

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