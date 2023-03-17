Анисин о том, как исправить ситуацию в «Динамо»: «Пригласить Знарка. Он более играющий тренер, приверженец комбинационного стиля»
Михаил Анисин поделился мнением об игре «Динамо».
– Игорь Ларионов сравнил игру «Динамо» с болотом. Вы согласны с ним?
– Конечно, это болото. Мне небезразлично «Динамо», с огромным уважением отношусь к болельщикам, но так и есть. Минимум мастерства, берут физикой – топчут, давят, копают. Постоянно выбрасывают шайбу, главное – не ошибиться. «Динамо» работает, а «Торпедо» в хоккей играет.
– Как можно исправить эту ситуацию в «Динамо»?
– Возможно, прибегнуть к приглашению Олега Знарка. Но это, конечно, не мне решать, а руководству. Знарок – более играющий тренер, приверженец комбинационного стиля. Есть силовые моменты в игре, но не до такой прямолинейности, как сейчас.
– Что, на ваш взгляд, не получилось у Олега Знарка в «Ак Барсе»?
– Чтобы рассуждать, надо понимать внутреннюю кухню. С Олегом Валерьевичем я на этот счет не общался. У команд, в которых работает Знарок, всегда тяжелое начало. Но я ведь говорил, что по итогам регулярки «Ак Барс» будет первым на Востоке.
Я не уменьшаю достоинств Зинэтулы Билялетдинова, но в команде ничего не поменялось – только что нюансы, игроки притерлись друг с другом, – сказал обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо».
Это у него уже не первая попытка к Ларионову подмазаться. Но на этот раз шаг более умный: и к "Торпедо", и к "Динамо" шары подкатил))) Прогрессирует! Молодца!)))