Анисин о том, как исправить ситуацию в «Динамо»: «Пригласить Знарка. Он более играющий тренер, приверженец комбинационного стиля»

Теги Ак Барс Торпедо Зинэтула Билялетдинов Михаил Анисин Алексей Кудашов Олег Знарок КХЛ Динамо Хоккей

Михаил Анисин поделился мнением об игре «Динамо».

– Игорь Ларионов сравнил игру «Динамо» с болотом. Вы согласны с ним?

– Конечно, это болото. Мне небезразлично «Динамо», с огромным уважением отношусь к болельщикам, но так и есть. Минимум мастерства, берут физикой – топчут, давят, копают. Постоянно выбрасывают шайбу, главное – не ошибиться. «Динамо» работает, а «Торпедо» в хоккей играет.

– Как можно исправить эту ситуацию в «Динамо»?

– Возможно, прибегнуть к приглашению Олега Знарка. Но это, конечно, не мне решать, а руководству. Знарок – более играющий тренер, приверженец комбинационного стиля. Есть силовые моменты в игре, но не до такой прямолинейности, как сейчас.

– Что, на ваш взгляд, не получилось у Олега Знарка в «Ак Барсе»?

– Чтобы рассуждать, надо понимать внутреннюю кухню. С Олегом Валерьевичем я на этот счет не общался. У команд, в которых работает Знарок, всегда тяжелое начало. Но я ведь говорил, что по итогам регулярки «Ак Барс» будет первым на Востоке.

Я не уменьшаю достоинств Зинэтулы Билялетдинова, но в команде ничего не поменялось – только что нюансы, игроки притерлись друг с другом, – сказал обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо».

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10 комментариев

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Сидни Кросби 2
Знарок в Динамо не пойдёт,он знает что там за атмосфера..
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Andrei Liubov
Ответ srs
И Витолиньш без Знарка. Или Билялетдинов без Зарипова. Ведь тому же Захаркину без Быкова не составило особых сложностей прийти главным в СЮ и играючи выкинуть Билялетдинова с АБ из плей-офф
Это Билл Захаркина Выкинул из плей-офф ты что то путаешь!
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Дмитрий Лунегов
Ак Барс уже пригласил
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srs
Ответ Al561
Вопрос на что способен Знарок без Витолиньша?
И Витолиньш без Знарка. Или Билялетдинов без Зарипова. Ведь тому же Захаркину без Быкова не составило особых сложностей прийти главным в СЮ и играючи выкинуть Билялетдинова с АБ из плей-офф
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42mk@
" и меня " добавил михаил
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FaithDevotion
Ответ Al561
Вопрос на что способен Знарок без Витолиньша?
Да вот пример Ак Барса на этот вопрос ответ и дал. Но ведь и то, с приходом Билла большинство подтянулось (а это зона ответственности Бабенко, который при Знарке с этим не справлялся). А в Спартаке Олег Валерьевич отработал на троечку с минусом и с Витолиньшем. Возможно, просто время ушло (с тренерами случается. И с очень крутыми).
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Al561
Вопрос на что способен Знарок без Витолиньша?
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Andrew Petrov
Знарок?Чем он интересно запомнился ему за последние лет шесть,вообще ноль как тренер сейчас
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Dinar92
Знарок без помощников средний тренер
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Евгений Исаев
Мишган бухать завязал? Почему раньше не сообщили?
Это у него уже не первая попытка к Ларионову подмазаться. Но на этот раз шаг более умный: и к "Торпедо", и к "Динамо" шары подкатил))) Прогрессирует! Молодца!)))
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