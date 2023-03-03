Ларионов о том, что «Торпедо» вбрасывало шайбу в зону «Динамо»: «Играют 1-4, болото в средней зоне. Есть запасные варианты, серия будет долгой – не сомневаемся»

рассказал о запасном плане «Торпедо» на серию против московского « ».

Нижегородская команда уступила со счетом 1:3 в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Во втором периоде было тотальное доминирование «Торпедо» – и по броскам это тоже отразилось. Тем не менее, голов не случилось. Куда делась точность нападающих «Торпедо»?

– Здесь всегда можно отдать кредит вратарю. Потому что вратарь находился в том месте, где шайба попадала в него.

Мы знали, куда ему бросать, и Серега Гончарук исполнил бросок, там, где у вратаря есть слабые места. Не хватает хладнокровия при завершении.

Во втором периоде шайба находилась на пятаке, были чистые моменты, которые можно было реализовать, но, может, не хватило опыта.

Я посчитал: у нас девять голов на всех нападающих за карьеру в плей-офф, шесть из них – у Кручинина, у остальных – три гола. Нужно пройти такое испытание, почувствовать этот накал.

Думаю, эта игра даст ребят понять, что здесь нет ничего страшного. Это серия, которая будет долгой. Мы не сомневаемся в этом. Настраиваем ребят, чтобы они успокоились и играли в тот хоккей, в который они умеют играть.

Мы показали: мы не будем откатываться, выбрасывать шайбу из зоны, будем играть в тот хоккей, в который умеем. Но для этого нужно терпение, спокойствие, хладнокровие и небольшой опыт, который мы приобрели.

– Вы сказали, что не будете отказываться от своего хоккея. В третьем периоде «Торпедо» было вынуждено вбрасывать шайбу в зону и бежать туда ее брать. «Динамо» все-таки сумело вынудить отойти от своей игры?

– Когда команда играет 1-4, то индивидуально пройти очень сложно, потому что выстраивается типичное болото или забор, который стоит в средней зоне.

Поэтому [вброс] – единственный способ проникновения шайбы в зону соперника. Мы поговорим об этом, обсудим. У нас есть запасные варианты, которые мы хотим применить, – сказал главный тренер « ».