Михаил Анисин: «В «Сочи» полный развал, команда стала фарм-клубом СКА. Перемены надо начинать с руководства»

считает, что «Сочи» стал фарм-клубом СКА.

– Как вы относитесь к тому, что происходит в ХК «Сочи», в вашей бывшей команде? Клуб побил антирекорд по продолжительности серии поражений.

– Там полный развал. В Сочи все так хорошо зарождалось, был результат, а в итоге команда стала фарм-клубом . Раньше у нас были аншлаги, а сейчас кто на такую игру пойдет?

Тренерская чехарда, а кого не поставь, будет одно и то же. Убрали Андрея Назарова – и что, стало лучше? Скажу напрямую – это команда и не факт, что в этой лиге будет первой. Клуб без задач. А перемены надо начинать с руководства, – сказал экс-нападающий «Сочи».