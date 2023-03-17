Михаил Анисин: «В «Сочи» полный развал, команда стала фарм-клубом СКА. Перемены надо начинать с руководства»

Теги СКА Михаил Анисин Андрей Назаров КХЛ ВХЛ Сочи Хоккей

Михаил Анисин считает, что «Сочи» стал фарм-клубом СКА.

– Как вы относитесь к тому, что происходит в ХК «Сочи», в вашей бывшей команде? Клуб побил антирекорд КХЛ по продолжительности серии поражений.

– Там полный развал. В Сочи все так хорошо зарождалось, был результат, а в итоге команда стала фарм-клубом СКА. Раньше у нас были аншлаги, а сейчас кто на такую игру пойдет?

Тренерская чехарда, а кого не поставь, будет одно и то же. Убрали Андрея Назарова – и что, стало лучше? Скажу напрямую – это команда ВХЛ и не факт, что в этой лиге будет первой. Клуб без задач. А перемены надо начинать с руководства, – сказал экс-нападающий «Сочи».

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4 комментария

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ALEKS66
Миша опять на стакане? Когда там полные трибуны были и когда вы играли лучше чем в этом сезоне? Хорош бухать Миша.
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Sever12
Откровенно говоря это СРАМОТА, питерские ещё там что то пытаются доказать о гениальности системы, да СКА просто имеет двойное преимущество над всеми командами, противно, что такая команда как ска есть в КХЛ, некоторые шизики ещё горланят что за них по всей стране болеют, да признают вас все, за не честную спортивную борьбу.
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avcgloronalduMU
он про хоккей или футбол, хотя одно и тоже
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melmi
Он не стал , а был и есть
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