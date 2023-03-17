Михаил Анисин: «В «Сочи» полный развал, команда стала фарм-клубом СКА. Перемены надо начинать с руководства»
Михаил Анисин считает, что «Сочи» стал фарм-клубом СКА.
– Как вы относитесь к тому, что происходит в ХК «Сочи», в вашей бывшей команде? Клуб побил антирекорд КХЛ по продолжительности серии поражений.
– Там полный развал. В Сочи все так хорошо зарождалось, был результат, а в итоге команда стала фарм-клубом СКА. Раньше у нас были аншлаги, а сейчас кто на такую игру пойдет?
Тренерская чехарда, а кого не поставь, будет одно и то же. Убрали Андрея Назарова – и что, стало лучше? Скажу напрямую – это команда ВХЛ и не факт, что в этой лиге будет первой. Клуб без задач. А перемены надо начинать с руководства, – сказал экс-нападающий «Сочи».
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