Анисин и «Металлург» расторгли контракт по согласию сторон. Форвард набрал 17 очков в 20 матчах сезона в Беларуси

расторг соглашение с клубом из Беларуси.

из Жлобина и 34-летний нападающий расторгли договор по обоюдному согласию.

Хоккеист провел в команде три с половиной месяца.

«Форвард покидает команду в ранге ее пятого бомбардира в регулярке экстралиги. Михаил запомнится жлобинским болельщикам не только результативной игрой, но и нестандартными решениями на льду, интересными интервью, своей эмоциональностью и искренностью.

Отрезок в три с половиной месяца, которые российский хоккеист провел в «стае», получился действительно ярким», – сообщается на сайте «Металлурга».

Анисин набрал 17 (9+8) очков в 20 матчах чемпионата Беларуси в этом сезоне.