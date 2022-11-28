Анисин и «Металлург» расторгли контракт по согласию сторон. Форвард набрал 17 очков в 20 матчах сезона в Беларуси
Михаил Анисин расторг соглашение с клубом из Беларуси.
«Металлург» из Жлобина и 34-летний нападающий расторгли договор по обоюдному согласию.
Хоккеист провел в команде три с половиной месяца.
«Форвард покидает команду в ранге ее пятого бомбардира в регулярке экстралиги. Михаил запомнится жлобинским болельщикам не только результативной игрой, но и нестандартными решениями на льду, интересными интервью, своей эмоциональностью и искренностью.
Отрезок в три с половиной месяца, которые российский хоккеист провел в «стае», получился действительно ярким», – сообщается на сайте «Металлурга».
Анисин набрал 17 (9+8) очков в 20 матчах чемпионата Беларуси в этом сезоне.
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