Ларионов после игры со СКА: «Читал, что КХЛ – 4-я или 5-я лига в Европе по посещаемости. Думаю, такой хоккей будет нравиться болельщикам по всей стране»

уверен, что игра «Торпедо» со СКА (1:2 ОТ) пришлась по душе зрителям.

– Скажу объективно: обе команды играли в хороший хоккей. Даже при том, что было забито мало голов, обе команды показали атакующий хоккей. Это дает хорошую режиссуру для следующих матчей.

Мы здесь собрались, чтобы радовать болельщиков. Прочитал сегодня, что у нас четвертая или пятая лига в Европе по посещаемости. Думаю, такой хоккей будет нравиться болельщикам не только в Нижнем и в Питере, но и по всей стране.

Ожидаем второго матча с нетерпением. У нас есть время восстановиться, подготовиться и провести его даже лучше.

– Сегодня команды показали открытый хоккей. Увидим ли мы такую же игру в субботу?

– Мы для этого сюда и приехали. Играем в такой хоккей весь сезон. Другого не знаем. Это дает возможность ребятам расти, становиться лучше и радовать болельщиков. С самого начала было сказано, что мы играем только в такой хоккей, который приносит радость болельщикам, – сказал Ларионов.

Ларионов про 1:2 со СКА: «Вдвойне обидно, когда хорошо играешь и проигрываешь. К качеству игры «Торпедо» вопросов нет, но можем лучше»