Мухометов о Хо-Сэнге: «Сомневаюсь, что в КХЛ на него будет спрос после неудачного сезона. Надо идти на понижение зарплаты»

Теги Салават Юлаев Ильдар Мухометов КХЛ Кубок Гагарина Джош Хо-Сэнг Матч ТВ Хоккей

Ильдар Мухометов сомневается, что Джош Хо-Сэнг будет пользоваться спросом в КХЛ.

– Нападающий «Салавата» Хо‑Сэнг сломался в первом же матче регулярки, пропустил весь сезон и, вернувшись в состав в плей‑офф, ничем команде не помог. Что менеджеру делать в такой ситуации? Ведь 45 миллионов, по сути, выброшены на ветер.

– Не понимаю, как можно подписывать на хорошие деньги иностранца, который не зарекомендовал себя в КХЛ, всего на один сезон?

А теперь с ним опять надо договариваться?

В этой ситуации по идее Хо‑Сэнгу надо идти на понижение зарплаты. Если, конечно, «Салават» в нем все еще заинтересован.

Или в крайнем случае уфимский клуб может повторить контракт, если уж прямо верит в игрока.

Сомневаюсь, что в нашей лиге или вообще где‑то на него будет большой спрос после такого неудачного сезона, – сказал бывший генеральный менеджер «Адмирала».

В четырех матчах плей-офф нападающий не отметился результативными действиями.

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4 комментария

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Алексей Чугуев
Как это спроса в лиге не будет? У человека в среднем очко за игру в регулярке :)
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Abramovlh 77
Была травма,он же не специально,покажет ещё себя я думаю
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SherDmi
Я думаю Салават Юлаев сам разберется Хо-Сангом, что и как!
Когда он наберёт форму, а он наберет ее, то он свое еще покажет!
В ПлэйОф у него лучший показатель по отборам!
Травма руки, это не травма жопы!!!
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Kipsone
Все так неоднозначно, брали на роль лидера, в первой же игре сломался, весь сезон отсутствовал и плей-офф так себя не зарекомендовал, если и брать Уфе то только на пониженных условиях.
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