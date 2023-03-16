Мухометов о Хо-Сэнге: «Сомневаюсь, что в КХЛ на него будет спрос после неудачного сезона. Надо идти на понижение зарплаты»

Ильдар Мухометов сомневается, что будет пользоваться спросом в КХЛ.

– Нападающий « » Хо‑Сэнг сломался в первом же матче регулярки, пропустил весь сезон и, вернувшись в состав в плей‑офф, ничем команде не помог. Что менеджеру делать в такой ситуации? Ведь 45 миллионов, по сути, выброшены на ветер.

– Не понимаю, как можно подписывать на хорошие деньги иностранца, который не зарекомендовал себя в , всего на один сезон?

А теперь с ним опять надо договариваться?

В этой ситуации по идее Хо‑Сэнгу надо идти на понижение зарплаты. Если, конечно, «Салават» в нем все еще заинтересован.

Или в крайнем случае уфимский клуб может повторить контракт, если уж прямо верит в игрока.

Сомневаюсь, что в нашей лиге или вообще где‑то на него будет большой спрос после такого неудачного сезона, – сказал бывший генеральный менеджер «Адмирала».

В четырех матчах плей-офф нападающий не отметился результативными действиями.