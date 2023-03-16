Мухометов о Хо-Сэнге: «Сомневаюсь, что в КХЛ на него будет спрос после неудачного сезона. Надо идти на понижение зарплаты»
Ильдар Мухометов сомневается, что Джош Хо-Сэнг будет пользоваться спросом в КХЛ.
– Нападающий «Салавата» Хо‑Сэнг сломался в первом же матче регулярки, пропустил весь сезон и, вернувшись в состав в плей‑офф, ничем команде не помог. Что менеджеру делать в такой ситуации? Ведь 45 миллионов, по сути, выброшены на ветер.
– Не понимаю, как можно подписывать на хорошие деньги иностранца, который не зарекомендовал себя в КХЛ, всего на один сезон?
А теперь с ним опять надо договариваться?
В этой ситуации по идее Хо‑Сэнгу надо идти на понижение зарплаты. Если, конечно, «Салават» в нем все еще заинтересован.
Или в крайнем случае уфимский клуб может повторить контракт, если уж прямо верит в игрока.
Сомневаюсь, что в нашей лиге или вообще где‑то на него будет большой спрос после такого неудачного сезона, – сказал бывший генеральный менеджер «Адмирала».
В четырех матчах плей-офф нападающий не отметился результативными действиями.
Когда он наберёт форму, а он наберет ее, то он свое еще покажет!
В ПлэйОф у него лучший показатель по отборам!
Травма руки, это не травма жопы!!!