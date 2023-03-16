Директор «Адмирала»: «Ведем переговоры с Шулаком и Серебряковым. С Уильямсом все получилось достаточно быстро, он и сам хотел остаться»
Директор «Адмирала» рассказал о переговорах с Либором Шулаком и Никитой Серебряковым.
– Вы объявили о продлении защитника Колби Уильямса еще на один сезон. Это начало серии продлений?
– Работа ведется. Мы сейчас не акцентируем на этом внимание, переговоры непростые. Ведем переговоры и с Шулаком, и с Серебряковым. С Колби все получилось достаточно быстро, он и сам хотел остаться.
– Он пошел на повышение?
– Условия чуть лучше. Адекватная цена.
– Он пропускал игру – говорили, что сотрясение. Насколько он готов к серии с «Ак Барсом»?
– Посмотрим, что скажут врачи, – сказал спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин.
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