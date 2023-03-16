Директор «Адмирала»: «Ведем переговоры с Шулаком и Серебряковым. С Уильямсом все получилось достаточно быстро, он и сам хотел остаться»

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Директор «Адмирала» рассказал о переговорах с Либором Шулаком и Никитой Серебряковым.

– Вы объявили о продлении защитника Колби Уильямса еще на один сезон. Это начало серии продлений?

– Работа ведется. Мы сейчас не акцентируем на этом внимание, переговоры непростые. Ведем переговоры и с Шулаком, и с Серебряковым. С Колби все получилось достаточно быстро, он и сам хотел остаться.

– Он пошел на повышение?

– Условия чуть лучше. Адекватная цена.

– Он пропускал игру – говорили, что сотрясение. Насколько он готов к серии с «Ак Барсом»?

– Посмотрим, что скажут врачи, – сказал спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин.

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2 комментария

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usenko
Что-то подсказывает, что Серебряков в следующем сезоне будет играть за одну из команд в названии которой есть СКА
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Знатный стахановец
С Серебряковым и другие ведут переговоры.
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