Директор «Адмирала»: «Ведем переговоры с Шулаком и Серебряковым. С Уильямсом все получилось достаточно быстро, он и сам хотел остаться»

Директор «Адмирала» рассказал о переговорах с Либором Шулаком и Никитой Серебряковым.

– Вы объявили о продлении защитника Колби Уильямса еще на один сезон. Это начало серии продлений?

– Работа ведется. Мы сейчас не акцентируем на этом внимание, переговоры непростые. Ведем переговоры и с Шулаком, и с Серебряковым. С Колби все получилось достаточно быстро, он и сам хотел остаться.

– Он пошел на повышение?

– Условия чуть лучше. Адекватная цена.

– Он пропускал игру – говорили, что сотрясение. Насколько он готов к серии с «Ак Барсом»?

– Посмотрим, что скажут врачи, – сказал спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин.