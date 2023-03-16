«Ак Барс» — безусловный фаворит, но «Адмирал» может забрать один-два матча». Фомичев о противостоянии в Кубке Гагарина

высказался в преддверии серии «Ак Барс» – «Адмирал».

Команды встречаются во 2-м раунде Кубка Гагарина.

«Билялетдинов — очень опытный тренер. Мы видели, что он сделал с « », как казанцы играли до него и как команда стала действовать после его прихода в нынешнем сезоне. Можно сказать, он реанимировал лидеров.

«Ак Барс» всегда показывает целостную, системную игру. В то же время Билялетдинов не закрепостил ведущих хоккеистов, они показывают свои индивидуальные качества. Да, с «Нефтехимиком» они немного пободались, но, может, имела место недооценка соперника.

В конце регулярки «Ак Барс» ездил на Дальний Восток, сыграл с « » и «Амуром» очень удачно. А это значит, что Зинэтула Хайдярович знает, как готовить команду к матчам, которые проходят на Дальнем Востоке.

«Ак Барс» — безусловный фаворит этой серии. Возникнут ли у него проблемы? Да, возникнут, но казанцы их решат.

«Адмирал» может забрать один-два матча, но там играют не роботы, а люди. Ребята потратили много сил в прошлой серии. Серебряков, конечно, красавчик, но держать морально такую концентрацию в течение многих игр тяжело. Безусловно, будут спады.

А в «Ак Барсе» ребята опытные. Тот же Радулов знает, как вывести соперников из себя, заставить их нервничать. Что он и делал в серии против «Нефтехимика», – сказал экс-вратарь ЦСКА и «Авангарда».