Каменский о 2-м раунде Кубка Гагарина: «Думаю, будет еще более напряженная борьба. Самим хоккеистам интересно играть, когда каждая команда может обыграть каждую»

Теги Торпедо Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Валерий Каменский поделился впечатлениями от первого раунда Кубка Гагарина. 

– Впечатления от первого раунда – самые хоккейные, самые радужные. Была бескомпромиссная борьба, которая не зависела от того, какие места заняли команды в регулярном чемпионате. Это был красивый хоккей! 

– Удивило ли вас что-нибудь по ходу первого раунда? Может быть, равенство во всех сериях после первых двух матчей, или победа «Адмирала»?

– Перед плей-офф я был уверен в том, что у нас будут сюрпризы. «Адмирал» и «Торпедо» здорово играли в регулярном сезоне, они ровно прошли чемпионат и можно было предположить, что и в плей-офф эти команды проявят себя наилучшим образом.

Или та же «Северсталь» – команда играла неплохо в регулярном чемпионате, и здорово поборолась в плей-офф с действующим чемпионом, доведя серию до седьмого матча. То, что раунд получился именно таким – здорово для болельщиков и для хоккея в целом.

– Этот первый раунд стал рекордным по количеству заброшенных шайб. Что стало причиной такой результативности?

– Хоккей меняется, игра становится более открытой, агрессивной. Это было видно и в сезоне, во многих матчах было обилие голов. Плей-офф стал логичным продолжением сезона – игра осталась такой же красочной и результативной. 

– Первый раунд прошли «Адмирал» и «Торпедо». Одна команда играет от обороны, другая делает ставку на атакующий хоккей. Насколько для лиги важно, что успеха могут добиваться команды с разной философией?

– У каждой команды в лиге есть свой стиль, это радует. Различия между командами развивают хоккей, они помогают развиваться командам, потому что они могут добиваться результата, действуя в своей уникальной манере. От этого растет и зрелищность хоккея, и популярность КХЛ. 

– Проблемы у лидеров в первом раунде – доказательство тому, что команды в лиге выравниваются?

– Сезон получился непростым для всех, все подошли к плей-офф в равных условиях. В такой ситуации стали особенно раскрываться навыки тренеров, их умение выбрать правильную тактику. Большую роль играет мастерство ребят, и неважно, где они играют – в команде, занявшей первое место в конференции, или в команде, которая зашла в плей-офф с восьмого. 

– Чего нам ждать от второго раунда? Сможет ли кто-нибудь нас удивить снова?

– Всегда стоит ждать сюрпризов. Хоккей ведь красив именно своей непредсказуемостью! Думаю, что будет еще более напряженная борьба, а игры останутся зрелищными и интересными для болельщиков. Да и самим хоккеистам интересно выступать в условиях, когда каждая команда может обыграть каждую. Ведь это подстегивает их выкладываться на сто процентов и биться только за победу, – сказал вице-президент по развитию КХЛ

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