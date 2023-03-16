Каменский о 2-м раунде Кубка Гагарина: «Думаю, будет еще более напряженная борьба. Самим хоккеистам интересно играть, когда каждая команда может обыграть каждую»

поделился впечатлениями от первого раунда Кубка Гагарина.

– Впечатления от первого раунда – самые хоккейные, самые радужные. Была бескомпромиссная борьба, которая не зависела от того, какие места заняли команды в регулярном чемпионате. Это был красивый хоккей!

– Удивило ли вас что-нибудь по ходу первого раунда? Может быть, равенство во всех сериях после первых двух матчей, или победа « »?

– Перед плей-офф я был уверен в том, что у нас будут сюрпризы. «Адмирал» и « » здорово играли в регулярном сезоне, они ровно прошли чемпионат и можно было предположить, что и в плей-офф эти команды проявят себя наилучшим образом.

Или та же «Северсталь» – команда играла неплохо в регулярном чемпионате, и здорово поборолась в плей-офф с действующим чемпионом, доведя серию до седьмого матча. То, что раунд получился именно таким – здорово для болельщиков и для хоккея в целом.

– Этот первый раунд стал рекордным по количеству заброшенных шайб. Что стало причиной такой результативности?

– Хоккей меняется, игра становится более открытой, агрессивной. Это было видно и в сезоне, во многих матчах было обилие голов. Плей-офф стал логичным продолжением сезона – игра осталась такой же красочной и результативной.

– Первый раунд прошли «Адмирал» и «Торпедо». Одна команда играет от обороны, другая делает ставку на атакующий хоккей. Насколько для лиги важно, что успеха могут добиваться команды с разной философией?

– У каждой команды в лиге есть свой стиль, это радует. Различия между командами развивают хоккей, они помогают развиваться командам, потому что они могут добиваться результата, действуя в своей уникальной манере. От этого растет и зрелищность хоккея, и популярность КХЛ.

– Проблемы у лидеров в первом раунде – доказательство тому, что команды в лиге выравниваются?

– Сезон получился непростым для всех, все подошли к плей-офф в равных условиях. В такой ситуации стали особенно раскрываться навыки тренеров, их умение выбрать правильную тактику. Большую роль играет мастерство ребят, и неважно, где они играют – в команде, занявшей первое место в конференции, или в команде, которая зашла в плей-офф с восьмого.

– Чего нам ждать от второго раунда? Сможет ли кто-нибудь нас удивить снова?

– Всегда стоит ждать сюрпризов. Хоккей ведь красив именно своей непредсказуемостью! Думаю, что будет еще более напряженная борьба, а игры останутся зрелищными и интересными для болельщиков. Да и самим хоккеистам интересно выступать в условиях, когда каждая команда может обыграть каждую. Ведь это подстегивает их выкладываться на сто процентов и биться только за победу, – сказал вице-президент по развитию .