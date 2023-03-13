Фетисов о КХЛ: «Международка для нас важнее внутренних дел, так испокон веков сложилось. Нужно создать равные условия – чтобы не было клубов-олигархов»

Теги Торпедо Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о том, можно ли монетизировать увеличившийся интерес к КХЛ.

– К плей-офф КХЛ сейчас очень большой интерес. Когда нас нет на международных соревнований, именно на хоккее сосредоточилось особое внимание. Это можно как-то монетизировать? Или это такая разовая история, пока мы не вернемся в большой спорт?

– Это управленческий инструмент. Мы знаем, в той же Северной Америке ничего, кроме внутреннего чемпионата, не надо, все остальное – вторично.

У нас испокон веков сложилось, что международка для нас более важна, чем внутренние дела.

Но сейчас в хоккей в России играют все. В какой регион не приедешь, там губернатор или мэр играют. Все, что нам сегодня нужно сделать, это создавать конкуренцию. Как раз этот сезон нам хороший пример подал.

Тот же Нижний Новгород, тот же «Адмирал» – это тот самый пример, что при правильной работе, при правильном понимании, как эта команда строится… Но нужно создание условий, равных для всех. Чтобы ни в коем случае не было никаких клубов-олигархов.

Прогресс может быть только в одном случае – когда у всех равные возможности.

Появляется понимание, кто лучший тренер, кто лучший менеджер. Не у кого больше кошелек, а кто умеет работать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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3 комментария

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2hsjck49rf
Ответ Кеша
Вячеслав Александрович вашими словами да мед пить. Еще скажите , чтобы молодых пацанов 14/17 лет со всей страны не собирали за копейки в один клуб . Закон нужен . Кто лучший тренер в нашей стране мы знаем и Вы знаете. Он же лучший менеджер и руководитель .
И нападающий)
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avcgloronalduMU
нужно чтобы в Сибири были настолько богатые клубы, насколько есть в Питере
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Кеша
Вячеслав Александрович вашими словами да мед пить. Еще скажите , чтобы молодых пацанов 14/17 лет со всей страны не собирали за копейки в один клуб . Закон нужен . Кто лучший тренер в нашей стране мы знаем и Вы знаете. Он же лучший менеджер и руководитель .
+1
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+1
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