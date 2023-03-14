367 669 зрителей – суммарная посещаемость 1-го раунда Кубка Гагарина. Это новый рекорд
Установлен новый рекорд посещаемости первого раунда Кубка Гагарина.
Суммарная посещаемость матчей первого раунда плей-офф составила 367 669 зрителей. Это новый рекорд для игр первого раунда Кубка Гагарина.
Предыдущее достижение – 354 985 зрителей – было установлено в первом раунде плей-офф-2019.
Отметим, что в первом раунде было сыграно 48 матчей – это также новый рекорд.
Да и вопрос - а какой смысл смотреть современную РПЛ? Победитель уже известен. Еврокубков нет.
Сами футболисты, как девочки ведут себя на поле. Хотя бывает, в женских лигах даже помощнее сейчас играют.
Не говорю, что в хоккее все отлично, но явно намного интереснее, чем в нынешнем футболе.
P.S. на фоне последний 6 сезонов, конечно, смотреть интереснее, но после ПО 13/14 всё равно пластмассово выглядит.
Этот год пока проигрывает, и я думаю не смогут вытянуть, т.к. на востоке только у Авангарда больше этого значения арена.
https://www.sports.ru/hockey/1073919599.html
В прошлых не смог найти к сожалению.