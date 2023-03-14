367 669 зрителей – суммарная посещаемость 1-го раунда Кубка Гагарина. Это новый рекорд

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Автомобилист Торпедо болельщики Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Адмирал Хоккей

Установлен новый рекорд посещаемости первого раунда Кубка Гагарина.

Суммарная посещаемость матчей первого раунда плей-офф составила 367 669 зрителей. Это новый рекорд для игр первого раунда Кубка Гагарина.

Предыдущее достижение – 354 985 зрителей – было установлено в первом раунде плей-офф-2019.

Отметим, что в первом раунде было сыграно 48 матчей – это также новый рекорд.

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadoniy
Ответ HockeyMan
Ну что бы через сайт купить билеты, тоже надо регистрироваться. Но не для кого же это не проблема?
На сайте оставил почту и всё. Судя по госуслугам, для фанайди надо помимо загрузки фоток ещё и в мфц идти. Да и о чём вообще вести диалог, если результат налицо: на футболе посещаемость обвалилась, Торпедо с Уралом посетили 207 человек - на матчи любителей столько приходит иногда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Щербаков
Спасибо fan id.
Да и вопрос - а какой смысл смотреть современную РПЛ? Победитель уже известен. Еврокубков нет.
Сами футболисты, как девочки ведут себя на поле. Хотя бывает, в женских лигах даже помощнее сейчас играют.
Не говорю, что в хоккее все отлично, но явно намного интереснее, чем в нынешнем футболе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
С футбола все на хоккей перешли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadoniy
Ответ Юрец55
Сенсаций немного? Я Вас умоляю. Ротенврот еле уползает от Минска, ЦСКА припотела от Разина, Воробьев шлепает губами в Екате, Динамо продинамило. Адмирал нагибает Салават! Из сенсаций да, маловато! Авангард и Локо в пять матчей преодолевают первый раунд)
Сенсация одна - Адмирал. Северсталь, конечно, поразила, но они и год назад с мощным Динамо смотрелись круто. В остальном ничего нового: ска сезон или два назад проигрывал Спартаку те же 2 матча, Металлург больше удивил, что прошёл Автомобилист, чем этого стоило ожидать, а Динамо в этом году уполовинило бюджет и если кто-то отдавал победу Динамо с бОльшей вероятностью, чем Торпедо, то разве что за прошлые заслуги. Пока ска и цска не вылетают до финала, то на западе не имеет смысла говорить о сенсациях. На востоке же одна случилась, но тоже мало, на что влияющая - второй раунд пройти что у СЮ, что у Адмирала шансов немного.
P.S. на фоне последний 6 сезонов, конечно, смотреть интереснее, но после ПО 13/14 всё равно пластмассово выглядит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mushur
Ответ Vadoniy
В конечном итоге в первом раунде 1 неожиданный результат - Адмирал. Хотя, судя по комментариям перед серией СЮ с Адмиралом, неожиданным результат был только для тех, кто не очень внимательно следил за этими командами.
Я хоть и наблюдал за обеими, но никак не ожидал победы Адмирала в серии. Максимум 4:2 в пользу СЮ. А в итоге всё наоборот)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ответ Vadoniy
Так это очень небольшое количество людей. А те, кто хочет пойти на игру спонтанно или подарить билеты, просто ходят раз в сезон - те отсеиваются. Из твоего комментария как раз вытекает логически, что футбол не настолько интересен, чтобы фанайди не мешал посещаемости. Да и вообще это всегда неприятный момент, когда надо где-то регистрироваться. С точки зрения бизнеса, момент принятия решения потратить деньги должен быть максимально упрощён для клиента. Да и вообще смысл непонятен, итак везде камеры с распознаванием лиц стоят, к чему фанайди нужен.
Ну что бы через сайт купить билеты, тоже надо регистрироваться. Но не для кого же это не проблема?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Konstantinovich
Вообще не смотрю хоккей:( А раньше и играл и любил очень! Почему, не могу понять...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadoniy
Ответ mushur
Крутой Плей-Офф, отличный хоккей!
В конечном итоге в первом раунде 1 неожиданный результат - Адмирал. Хотя, судя по комментариям перед серией СЮ с Адмиралом, неожиданным результат был только для тех, кто не очень внимательно следил за этими командами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadoniy
Ответ HockeyMan
По мне так кому этот вид спорта интересен, тот все равно пойдет. Хоть с фар айди, хоть без него
Так это очень небольшое количество людей. А те, кто хочет пойти на игру спонтанно или подарить билеты, просто ходят раз в сезон - те отсеиваются. Из твоего комментария как раз вытекает логически, что футбол не настолько интересен, чтобы фанайди не мешал посещаемости. Да и вообще это всегда неприятный момент, когда надо где-то регистрироваться. С точки зрения бизнеса, момент принятия решения потратить деньги должен быть максимально упрощён для клиента. Да и вообще смысл непонятен, итак везде камеры с распознаванием лиц стоят, к чему фанайди нужен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрец55
Ответ Ковид 07.10.52
Пора фан-айди вводить, а то слишком много ходить стало....
И ходють, и ходють
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza Juve
Ответ Ковид 07.10.52
Пора фан-айди вводить, а то слишком много ходить стало....
вот-вот. как-то не безопасно это...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрец55
Ответ grek087
Есть такое! Мне нравится как развивается лига. Они работают несмотря на периодический маразм от ФХР. Стадионы строятся, потолок как-то работает, хотя в него никто не верил, картинка лучше с каждым сезоном, дизайн форм приведён к современным стандартам, конкуренция растёт. По сути сенсаций немного по итогам первого круга, но почти везде была борьба и интрига, почти во всех матчах хорошее судейство и отличное боление за своих в любом городе. Хоккей в России крутой!
Сенсаций немного? Я Вас умоляю. Ротенврот еле уползает от Минска, ЦСКА припотела от Разина, Воробьев шлепает губами в Екате, Динамо продинамило. Адмирал нагибает Салават! Из сенсаций да, маловато! Авангард и Локо в пять матчей преодолевают первый раунд)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Непорядок. Такие толпы народу и без фан-ай-ди. Надо срочно вводить!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Грэй
Это при том, что у Торпедо, Витязя, Северстали, Адмирала и Автомобилиста арены от 5500 до 6000 вместимостью. Эх, однажды наступит день, когда каждая команда будет играть на аренах от 10 000 до 15 000 мест. Посещаемость подрастёт явно на порядок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrushapumba
спасибо фанайди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grek087
Ответ Юрец55
Плей-офф высшего сорта. Не помню, чтобы я столько игр не родной команды пересмотрел. А тут только в первом раунде просмотры зашкаливают
Есть такое! Мне нравится как развивается лига. Они работают несмотря на периодический маразм от ФХР. Стадионы строятся, потолок как-то работает, хотя в него никто не верил, картинка лучше с каждым сезоном, дизайн форм приведён к современным стандартам, конкуренция растёт. По сути сенсаций немного по итогам первого круга, но почти везде была борьба и интрига, почти во всех матчах хорошее судейство и отличное боление за своих в любом городе. Хоккей в России крутой!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ответ sidelnikovpp@gmail.com
Вот на примере хоккея наглядно видна «отличная работа» фан айди. Надеюсь до хоккея этот «фан» не доберется
По мне так кому этот вид спорта интересен, тот все равно пойдет. Хоть с фар айди, хоть без него
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ответ Marienburg
Спасибо СКА и Динамо Минск
А Омску и в последних играх ЦСКА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ответ Marienburg
Спасибо СКА и Динамо Минск
А Омску и в последних играх ЦСКА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ezhik38
Нам нужен Фан Айди...фан айди...фан фан фан айди ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
РАМИЛЬ ГАРАЕВ
отличный сезон,много борьбы!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sancho81
Пора вводить Fan ID.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sidelnikovpp@gmail.com
Вот на примере хоккея наглядно видна «отличная работа» фан айди. Надеюсь до хоккея этот «фан» не доберется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Тишков
Ответ Niko [Ars]
ну это потому что и игр больше всего гораздо интереснее статистика среднее количество болельщиков на матч по сравнению с другими сезонами
Нашёл новость на спортсе за 18 год.
Этот год пока проигрывает, и я думаю не смогут вытянуть, т.к. на востоке только у Авангарда больше этого значения арена.
https://www.sports.ru/hockey/1073919599.html
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Тишков
Ответ Niko [Ars]
ну это потому что и игр больше всего гораздо интереснее статистика среднее количество болельщиков на матч по сравнению с другими сезонами
Если средний за матч, то 7395 в этом году.
В прошлых не смог найти к сожалению.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий