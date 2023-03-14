367 669 зрителей – суммарная посещаемость 1-го раунда Кубка Гагарина. Это новый рекорд

Установлен новый рекорд посещаемости первого раунда Кубка Гагарина.

Суммарная посещаемость матчей первого раунда плей-офф составила 367 669 зрителей. Это новый рекорд для игр первого раунда Кубка Гагарина.

Предыдущее достижение – 354 985 зрителей – было установлено в первом раунде плей-офф-2019.

Отметим, что в первом раунде было сыграно 48 матчей – это также новый рекорд.