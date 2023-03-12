Валерий Каменский: «Торпедо» – открытие года. Нижегородцы показывают красивый, хороший хоккей, который всем нравится»

считает «Торпедо» открытием года.

Команда вышла во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв « » (4-2 в серии).

« » ровно проводит сезон. Я считаю, это открытие года. Нижегородцы показывают красивый, хороший хоккей, который всем нравится.

У москвичей идет становление команды. Нужно время, чтобы команда сыгралась и показала результат», – сказал вице-президент по развитию .