Валерий Каменский: «Торпедо» – открытие года. Нижегородцы показывают красивый, хороший хоккей, который всем нравится»

Теги Торпедо Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Валерий Каменский считает «Торпедо» открытием года.

Команда вышла во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Динамо» (4-2 в серии).

«Торпедо» ровно проводит сезон. Я считаю, это открытие года. Нижегородцы показывают красивый, хороший хоккей, который всем нравится.

У москвичей идет становление команды. Нужно время, чтобы команда сыгралась и показала результат», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

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2 комментария

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Матроскин52
Торпедо-красавцы! А в начале сезона многие не верили в команду и Профессора!
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Игорь Климов
Адмирал и Торпедо открытие этого плей-офф!
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