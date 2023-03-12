Валерий Каменский: «Торпедо» – открытие года. Нижегородцы показывают красивый, хороший хоккей, который всем нравится»
Валерий Каменский считает «Торпедо» открытием года.
Команда вышла во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Динамо» (4-2 в серии).
«Торпедо» ровно проводит сезон. Я считаю, это открытие года. Нижегородцы показывают красивый, хороший хоккей, который всем нравится.
У москвичей идет становление команды. Нужно время, чтобы команда сыгралась и показала результат», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.
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