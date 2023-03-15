Демченко заработает 35 млн рублей за следующий сезон в «Авангарде». Зарплата в сезоне-2024/25 – 40 млн

заработает 35 миллионов рублей в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что « » договорился с 28-летним вратарем о продлении контракта на 2 года.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, зарплата игрока в следующе сезоне составит 35 миллионов рублей, а в сезоне-2024/25 – 40 миллионов.

В этом сезоне 28-летний Демченко провел 55 матчей за омичей в Фонбет Чемпионате КХЛ (92,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,00).

В 5 матчах плей-офф против «Сибири» одержал 4 победы при 93,6% сэйвов.