Зарплата Чистякова в «Авангарде» – 25 млн рублей в сезоне-2023/24, 35 млн – в 2024/25, 45 млн – в 2025/26

Теги Авангард КХЛ Матч ТВ Семен Чистяков деньги Хоккей

Зарплата Семена Чистякова по новому контракту с «Авангардом» будет расти каждый сезон.

Напомним, омский клуб продлил контракт с защитником на 3 года. Сообщалось, что хоккеист заработает более 100 миллионов рублей. 

По данным «Матч ТВ», в сезоне-2023/24 зарплата Чистякова составит 25 миллионов рублей, в сезоне-2024/25 вырастет до 35 млн, а в чемпионате-2025/26 – до 45 млн, не считая бонусов.

Чистяков набрал 27 (5+22) очков при полезности «плюс 12» в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 5 играх при полезности «плюс 3».

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1 комментарий

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Максим Викторович
Семен полностью заслуживает этих денег!
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