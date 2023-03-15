Зарплата Чистякова в «Авангарде» – 25 млн рублей в сезоне-2023/24, 35 млн – в 2024/25, 45 млн – в 2025/26

Зарплата Семена Чистякова по новому контракту с « » будет расти каждый сезон.

Напомним, омский клуб продлил контракт с защитником на 3 года. Сообщалось, что хоккеист заработает более 100 миллионов рублей.

По данным « », в сезоне-2023/24 зарплата Чистякова составит 25 миллионов рублей, в сезоне-2024/25 вырастет до 35 млн, а в чемпионате-2025/26 – до 45 млн, не считая бонусов.

Чистяков набрал 27 (5+22) очков при полезности «плюс 12» в 58 матчах Фонбет чемпионата в этом сезоне.

В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 5 играх при полезности «плюс 3».