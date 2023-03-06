«Сибирь» со счетом 93:27 перебросала «Авангард» в 3-м матче серии, в створ – 37:12. Время в атаке – 22:01 против 07:55

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Андрей Мартемьянов Василий Демченко Хоккей

«Сибирь» значительно превзошла «Авангард» по статистике бросков по воротам.

Победу в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина одержал клуб тренера Михаила Кравца (4:3) и повел в серии со счетом 2-1.

Новосибирская команда перебросала «ястребов» со счетом 93:27 по показателю бросков в сторону ворот и 37:12 – по броскам в створ ворот.

Омичи также заблокировали 32 броска. Голкипер Василий Демченко парировал 34 из 37 бросков.

Более того, команда тренера Андрея Мартемьянова провела 22 минуты и 1 секунду во владениях соперника, «Авангард» провел в атаке 7 минут и 55 секунд.

Стоит отметить, что «Сибирь» сыграла 15 минут и 15 секунд в большинстве, «Авангард» играл при численном преимуществе 4 минуты и 57 секунд.

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20 комментариев

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Максон121
Ответ Антон Черноножкин
статистика говорит, что у Сибири игры вообще нет никакой, тупо взять шайбу и шмальнуть в сторону ворот любой дурак может 🤷‍♂️
Статистика говорит,что Антон Черноножкин не смотрел матч и пишет тут какую-то херню
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Олег
Что толку, реализация слабая. Не нужные удаления все решили. Ава всё решил в большинстве.
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Александр Невский
Авангард молодец сделал игру и до терпели , после завтра Авангард поздравит своей победой Сибирь и женскую половину болельщиков с 8 марта .
+1
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ros80
Тяжелая, но крайне нужная победа, за которую спасибо команде!
+3
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Иван Голинько
признаю, знатный отскок
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Банзай
Вот что бывает, если не хватает мастерства
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Михаил Барвинский
Уфе учиться у Омска терпению!
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Александр Русанов
Все штанги обстучали
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Персональные данные Номер 67327384
Гол-выкрутас Толчинского сделал матч
+4
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Hola Hola
Демченко хоть и парировал 34 броска, но 90% шайб от него отскакивало. Хорошо, что полевые добивать не давали.
+7
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+7
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vegas
Славься Родная Сибирюшка, скоро на родное место, какое-нибудь из трёх нижних в таблице.
+3
-6
-3
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cry
За то у новосибирского воротчика супер процент отбитых бросков в матче 66% !
+12
0
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Hola Hola
Парадоксальный матч, конечно. Сегодня Авангард победил вопреки всему вообще. Как бы не израсходовали всю удачу, которая на ПО отводилась. )
+10
-2
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Василий Стецюк
Авангард победил, но игра меня не впечатлила. С такой игрой можна и Сибирь не пройти. Сегодня повезло а послезавтра и дальше может и не повезти. Всегда говорят самая лучшая защита это нападение. Да мы забили 4 шайбы но за три периода всего 12 бросков в створ ворот. Согласитесь это очень мало. Если Авангард не поменяет свой стиль игры, то ничего хорошего не ждите.
+13
-1
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Doronya
Авка на опыте конечно)
+2
-2
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Антон Черноножкин
статистика говорит, что у Сибири игры вообще нет никакой, тупо взять шайбу и шмальнуть в сторону ворот любой дурак может 🤷‍♂️
+4
-7
-3
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Worship
Ответ Rjcnbr
И это всё с учётом того что у Авангарда нет вратаря и капитан Сибири играет за Омск...
Статистика говорит что у Сибири нет вратаря
+4
-1
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Сергей Бакин
Ответ Rjcnbr
И это всё с учётом того что у Авангарда нет вратаря и капитан Сибири играет за Омск...
не твоему Сушко же игру делать
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
4 матч - WIN OR DIE!!!
+2
-2
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Rjcnbr
И это всё с учётом того что у Авангарда нет вратаря и капитан Сибири играет за Омск...
+1
-4
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