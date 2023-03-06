«Сибирь» со счетом 93:27 перебросала «Авангард» в 3-м матче серии, в створ – 37:12. Время в атаке – 22:01 против 07:55

«Сибирь» значительно превзошла « » по статистике бросков по воротам.

Победу в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина одержал клуб тренера Михаила Кравца (4:3) и повел в серии со счетом 2-1.

Новосибирская команда перебросала «ястребов» со счетом 93:27 по показателю бросков в сторону ворот и 37:12 – по броскам в створ ворот.

Омичи также заблокировали 32 броска. Голкипер парировал 34 из 37 бросков.

Более того, команда тренера провела 22 минуты и 1 секунду во владениях соперника, «Авангард» провел в атаке 7 минут и 55 секунд.

Стоит отметить, что « » сыграла 15 минут и 15 секунд в большинстве, «Авангард» играл при численном преимуществе 4 минуты и 57 секунд.