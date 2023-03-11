«Авангард» договорился с вратарем Демченко о продлении контракта на 2 года (Михаил Зислис)
«Авангард» договорился с вратарем Василием Демченко о продлении контракта на 2 года.
«В «Авангарде» пока не приняли решения о назначении Леонида Вайсфельда генеральным менеджером, но уже думают о будущем.
По моей информации, еще до начала плей-офф клуб достиг договоренности о продлении контракта с основным вратарем Василием Демченко на два года. Поздравим омский клуб с первым селекционным успехом», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в телеграм-канале.
В этом сезоне 28-летний Демченко провел 55 матчей за омичей в Фонбет Чемпионате КХЛ (92,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,00).
В 5 матчах плей-офф против «Сибири» одержал 4 победы при 93,6% сэйвов.
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