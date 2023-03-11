«Авангард» договорился с вратарем Демченко о продлении контракта на 2 года (Михаил Зислис)

Теги Авангард Леонид Вайсфельд КХЛ Михаил Зислис Василий Демченко Хоккей

«Авангард» договорился с вратарем Василием Демченко о продлении контракта на 2 года.

«В «Авангарде» пока не приняли решения о назначении Леонида Вайсфельда генеральным менеджером, но уже думают о будущем.

По моей информации, еще до начала плей-офф клуб достиг договоренности о продлении контракта с основным вратарем Василием Демченко на два года. Поздравим омский клуб с первым селекционным успехом», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в телеграм-канале. 

В этом сезоне 28-летний Демченко провел 55 матчей за омичей в Фонбет Чемпионате КХЛ (92,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,00).

В 5 матчах плей-офф против «Сибири» одержал 4 победы при 93,6% сэйвов.

14 комментариев

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Габорик
И есть ещё огромный прикол в том, что если мы хотим топового вратаря - это минимум 70 мультов, плюс заканчиваются контракты у Шарипзянова и Толчинского, те тоже за 40 играть не будут. Ткачев тоже будет просить на уровне 90, как у Буше и Найта. В итоге 6 игроков сожрут платёжку, а что остаётся дальше? В общем не завидую будущему менеджеру. Волков вовремя свалил :)
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cry
Ответ vital55rus
В лучшем случае его уровень это роль второго вратаря, особенно в плей-офф. Это не то вратарские подписание что мы ждём..
Наверное , здесь можно всецело согласиться.
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HockeyMan
Ответ vital55rus
В лучшем случае его уровень это роль второго вратаря, особенно в плей-офф. Это не то вратарские подписание что мы ждём..
Второго вратаря хотелось бы по младше. А не когда ему почти 30
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Рома Павлычев
Ответ Фёдор Кузнецов
С Грубецом сразу взяли
А разве сейчас Авангард вылетел, чтобы говорить взяли или не взяли?
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Габорик
Вот так смотришь цифры статистики и кажется, что топовый вратарь. А в реальности за сердце хватаешься при каждом опасном моменте у своих ворот - то перед собой отобьет, то ловушкой не поймает, то углы откроет. Но пока везёт :)
+3
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+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Рома Павлычев
Эх, помню времена как про Грубеца также говорили
С Грубецом сразу взяли
+2
-1
+1
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Xell
Вроде не 1апреля, но ладно поверим))
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Рома Павлычев
Ответ yalyon
Ну такое себе. Не складывается впечатление, что это вратарь, с которым можно выиграть кубок
Эх, помню времена как про Грубеца также говорили
+2
-4
-2
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vital55rus
В лучшем случае его уровень это роль второго вратаря, особенно в плей-офф. Это не то вратарские подписание что мы ждём..
+4
-1
+3
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HockeyMan
Это очень странное решение
+3
0
+3
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Персональные данные Номер 67327384
Поднаторевший Демч плюс купят основного вратаря и можно кубки брать один за одним
+4
-2
+2
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Ыжык
Переговоры были очень тяжёлыми, Василий все время пропускал встречу
+15
-2
+13
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akh_eduard
Сомневаюсь в правдивости этого продления, ну или в Омске дурачки совсем сидят
+3
-2
+1
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yalyon
Ну такое себе. Не складывается впечатление, что это вратарь, с которым можно выиграть кубок
+8
0
+8
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