«Авангард» договорился с вратарем Демченко о продлении контракта на 2 года (Михаил Зислис)

« » договорился с вратарем Василием Демченко о продлении контракта на 2 года.

«В «Авангарде» пока не приняли решения о назначении генеральным менеджером, но уже думают о будущем.

По моей информации, еще до начала плей-офф клуб достиг договоренности о продлении контракта с основным вратарем на два года. Поздравим омский клуб с первым селекционным успехом», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

В этом сезоне 28-летний Демченко провел 55 матчей за омичей в Фонбет Чемпионате КХЛ (92,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,00).

В 5 матчах плей-офф против «Сибири» одержал 4 победы при 93,6% сэйвов.