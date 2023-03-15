привел пример, чем русский менталитет отличается от западного.

– Двукратный обладатель Кубка Стэнли, золота Олимпиады и ряда индивидуальных наград, вы перешли в московский « » в 2010 году. Вы часто рассказывали, что вам говорили: «Доминик, не надо думать, это Россия» (или «Доминик, не думай так много, это Россия»).

– Я провел там один сезон, и это был отличный опыт, чтобы понять русский менталитет... И хорошая лига. Я бы сказал, она немного лучше, чем чешская лига, но, конечно, не так хороша, как НХЛ.

Там было много подобных историй. Там все работает по-другому. Правила там могут меняться, прежде всего, в зависимости от того, какой властью обладает человек. Если вы там не живете, вам может быть все равно. И местные жители, опять же, воспринимают это как неизменный факт.

Я приведу пример: руководству нужно было избавиться от тренера, но они не сказали ему, что он уволен. Они отправили его к врачу, и тот написал ему, что у него обнаружили рак легких и ему нужно побыть дома четырнадцать дней. И нам, команде, сказали, что если мы сыграем хорошо, он не вернется...

Там было множество вещей, которые мы не могли понять. Но они рассматривают это как нормальную часть жизни. Да, и, кстати, тренер так и не вернулся, хотя в газетах писали, что с ним все в полном порядке...

– Так что просто «Доминик, не думай так много».

– Люди в этой стране другие, и считают само собой разумеющимся, что все обстоит именно так. Я смеялся над этим с ребятами, и они тоже смеялись. Они, вероятно, знали, что именно такая у них страна.

Для тех, кто находится наверху, правила не такие, как для тех, кто внизу, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в интервью PrahaIn.