Роман Людучин: «Гашек не просто легенда. Профессионал с большой буквы. На тренировках пахал за троих, я поражался: «Вот бы мне так в 46 лет!»

Роман Людучин поделился воспоминаниями об игре с Домиником Гашеком.

– В «Спартаке» вы пересеклись с Гашеком. Яркий такой человек.

– У нас были прекрасные отношения. Частенько оставались после тренировок, отрабатывали буллиты. Обычно с вратарями как? Для победы ты должен из пяти буллитов реализовать два. У Гашека по-другому. Серия из десяти бросков, забить нужно три. Причем пока он не выиграет – в раздевалку не уходит. Как-то полчаса меня с площадки не отпускал!

– Что говорил?

– Одно-единственное слово: «Играем!» Я на часы показываю: «Скоро собрание, пора закругляться». Гашек не реагирует. После очередного буллита подъезжаю к нему: «Отец родной, у нас три минуты...» Тут у него в голове что-то щелкнуло. Закивал: «Да-да, пошли». Переодеться уже не успевали.

– Прямо в форме на собрание заявились?

– Ну да. Когда оно закончилось, мелькнула мысль: «Надо в шутку сказать Гашеку, мол, давай, продолжим. Ты же пока не выиграешь, со льда не уходишь». Едва об этом подумал, Доминик повернулся ко мне, толкнул в бок: «Рома, пойдем». Еще минут двадцать играли, пока я совсем не выдохся. Как только Гашек отбил решающий бросок, крикнул: «Йес! Ха-ха-ха!» – и уехал в раздевалку.

– Казалось, он из тех хоккеистов, кто высчитывает каждую калорию. А в Москве поселился около «Макдоналдса» – и регулярно ходил туда обедать.

– Гашек не просто легенда. Профессионал с большой буквы, невероятно работоспособный. На тренировках пахал за троих. Я смотрел и поражался: «Вот бы мне так в 46 лет!» Страшный враг человечества, и мой в том числе, – лень. У Гашека этого врага нет.

Я позвонил Доминику года через два после его ухода из «Спартака»: «Привет, что делаешь?» – «Э-э, Рома, нормал. Еду в соседний город на велосипеде...» – «О, и сколько ехать?» – «120 километров».

– Ну и ну.

– Для Гашека – в порядке вещей. Он всегда очень много работал, огромное внимание уделял разминке. В НХЛ за два часа до тренировки уже был на арене, готовился. А в «Спартаке» молодых в «рамку» не пускал. Не в игре – на тренировках! Я-то привык, что опытный вратарь во время некоторых упражнений 15-20 шайб отобьет – и берет паузу, откатывается в сторонку, уступает место молодому. А с Доминика пот градом – но стоит до последнего, – сказал бывший нападающий .