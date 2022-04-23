Никита Щитов: «Гашек – контуженный. Помните, как в Нагано Каменский попал ему в шлем? Пусть возвращает деньги, которые он заработал в России»

резко раскритиковал .

Ранее бывший вратарь сборной Чехии сообщил: «Если НХЛ допустит россиян к участию в матче в Праге, я сочту это непростительным поступком».

– Гашек, скорее всего, контуженный.

Помните, как на Олимпиаде-1998 в Нагано Валерий Каменский с мощного щелчка попал ему в шлем? Тогда даже от шлема кусочек отвалился. Тогда, видимо, у него все поменялось.

Если Гашек говорит так, то пусть возвращает деньги, которые он заработал в России. Конечно, неправильно мешать спорт с политикой.

Гашек – великий игрок, но как человек паршивый. Поэтому не стоит принимать его слова близко к сердцу. Неприятно такое читать, но что сказать – контуженный.

– Вы уже рассказывали, что Гашек в «Спартаке» подставил Милоша Ржигу.

– Гашек напрямую развалил нашу команду в «Спартаке», уволил тренера Милоша Ржигу. Вы представляете, если он к своему же соотечественнику так относится?

А именно Ржига привлек его в «Спартак», чтобы раскрутить команду. Что можно от такого человека еще ожидать? Только пакостей. С ним все понятно. Гашек – подлый человек, – заявил бывший защитник клубов .