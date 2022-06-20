Андрей Яковенко: «Поддерживаю идею ФХР по изменениям в КХЛ. В нашем хоккее произошел застой, из которого необходимо выбираться»

Бывший тренер поддержал предложения ФХР по изменению формата .

Ранее Федерация хоккея России предложила разделить команды лиги на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне. Предлагаемые названия конференций – конференция Юрзинова и конференция Якушева.

«Хоккей в Европе стремительно развивается, и мы не должны отставать.

Поэтому поддерживаю идею по изменениям в чемпионате. Сейчас, когда нас отстранили от международных матчей, нам необходимо поднять уровень своего чемпионата.

Думаю, все согласятся со мной, что лет восемь-десять назад звезд в нашей лиге было намного больше. Те же чехи Гашек и Ягр, или вернувшиеся в Россию Яшин и Радулов – они были визитной карточкой лиги.

Кого сейчас можно назвать и считать звездами? Нужно растить своих ребят, воспитывать новое поколение.

Шаги и усилия, которые прикладывает федерация, нужно ценить. Я прекрасно помню, как в НХЛ для зрелищности и популяризации даже отменяли красную линию.

В нашем хоккее произошел застой, из которого необходимо выбираться», – сказал Андрей Яковенко.