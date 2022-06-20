Андрей Яковенко: «Поддерживаю идею ФХР по изменениям в КХЛ. В нашем хоккее произошел застой, из которого необходимо выбираться»

Теги Спартак ФХР Андрей Яковенко Алексей Яшин Яромир Ягр Доминик Гашек Александр Радулов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Бывший тренер «Спартака» поддержал предложения ФХР по изменению формата КХЛ.

Ранее Федерация хоккея России предложила разделить команды лиги на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне. Предлагаемые названия конференций – конференция Юрзинова и конференция Якушева. 

«Хоккей в Европе стремительно развивается, и мы не должны отставать.

Поэтому поддерживаю идею ФХР по изменениям в чемпионате. Сейчас, когда нас отстранили от международных матчей, нам необходимо поднять уровень своего чемпионата.

Думаю, все согласятся со мной, что лет восемь-десять назад звезд в нашей лиге было намного больше. Те же чехи Гашек и Ягр, или вернувшиеся в Россию Яшин и Радулов – они были визитной карточкой лиги.

Кого сейчас можно назвать и считать звездами? Нужно растить своих ребят, воспитывать новое поколение.

Шаги и усилия, которые прикладывает федерация, нужно ценить. Я прекрасно помню, как в НХЛ для зрелищности и популяризации даже отменяли красную линию.

В нашем хоккее произошел застой, из которого необходимо выбираться», – сказал Андрей Яковенко.

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