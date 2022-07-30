Депутат Терюшков: «Жаль, что Гашек 8 лет не хочет замечать уничтожения людей в ДНР и ЛНР. Он играл в «Спартаке», а теперь поддался истерии»

Теги Спартак Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею Государственная дума КХЛ Политика Роман Терюшков Хоккей

Депутат Роман Терюшков раскритиковал высказывания Доминика Гашека о чешских игроках в КХЛ.

Бывший вратарь сборной Чехии высказался о подписании СКА контракта с форвардом Дмитрием Яшкиным: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима и, следовательно, опасность для нашей страны».

– Как вы относитесь к угрозам со стороны Чехии и Латвии сажать в тюрьму хоккеистов, которые подписывают контракты с клубами КХЛ

– Было странно слышать такие высказывания Доминика Гашека. Он ранее играл в «Спартаке», а теперь поддался истерии, которая царит в Чехии и других странах.

Можно только сожалеть, что восемь лет он не хочет замечать репрессий с украинской стороны и то, что уничтожались люди в Донецкой и Луганской Республиках.

Но Россия всегда была хлебосольной страной, и мы всегда рады тем спортсменам, которые видят продолжение своей карьеры здесь. Россия – страна возможностей.

– Александр Кожевников предложил давать российское гражданство латвийским хоккеистам.

– Это правильное предложение. Мы всегда открыты для тех спортсменов, которые хотят выступать в России, не поддерживают украинский режим и политику стран, которые снабжают его оружием, – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту. 

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