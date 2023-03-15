Генменеджер «Торпедо»: «Я думал, что уже в этом сезоне в КХЛ будет лимит в 3 легионера. Браво Морозову, что отстоял на год лимит в 5 иностранцев»

ожидал, что более жесткий лимит на легионеров будет действовать уже в этом сезоне.

– Насколько состав «Торпедо» сохранится?

– Мы стремимся к глобальной цели – сохранить состав. И близки к этому на 80%. Второй момент: понять, как нужно усилиться. На это ответить может только плей-офф. И еще необходимо избежать перебора в составе.

Есть хорошая возможность подтянуть молодых. Помимо [ ] Федотова, это Ваня Воробьев, неплохо отыгравший в ВХЛ в «Зауралье». Есть ребята из Пензы, которые выступают за наш партнерский клуб «Дизель». Их надо будет проверить, насколько они соответствуют уровню «Торпедо». И немало ребят из нашей молодежной команды «Чайка».

– Тяжело стало искать легионеров?

– Я вообще думал, что уже в нынешнем сезоне в КХЛ будет лимит в три легионера. И браво президенту КХЛ Алексею Морозову, что сумел отстоять на этот год лимит в пять иностранцев. Но в любом случае наш клуб уже подготовился к новому лимиту. Хотя и при возможности заявить пятерых рынок этого не позволял. Что жаль, поскольку в лиге могла быть больше конкуренция.

Но предложение на рынке небольшое. Изменились расценки в АХЛ, поэтому многие на хорошие деньги остаются в Северной Америке. Вариантов для КХЛ очень мало, – сказал генеральный менеджер « ».