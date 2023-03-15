Генменеджер «Торпедо»: «Ларионов – прекрасный маркетолог. 100% мог бы быть где-нибудь в Nike или Apple»

считает, что мог бы работать маркетологом в или Apple.

– Благодаря Ларионову внимание к «Торпедо» такое, которое мало к кому было в последние годы. Контракт с клубом у него действует еще ближайший год. Есть принципиальное желание удержать его и после этого, до открытия нового стадиона на 12 тысяч зрителей? Пока кажется, что только с ним и в своем нынешнем виде в Нижнем Новгороде можно добиться полного заполнения трибун такой большой арены.

– Мы сейчас не то чтобы далеко забегаем. Но здесь не время и не место для обсуждения таких мыслей. Естественно и очевидно, что всем бы хотелось максимально продлить, развиваться и так далее. Но не всегда это возможно. У всех бывают личные планы, амбиции и так далее.

– Февральская история с появлением травмированного на скамейке в качестве ассистента тренера на один матч себя оправдала?

– А это идея Ларионова. Игорь Николаевич – прекрасный маркетолог. 100% мог бы быть где-нибудь в компании Nike или Apple. Ему будет чем заняться после «Торпедо» или после того, как он закончит хоккейную карьеру (улыбается).

– Как возникла идея пригласить именно его на пост главного тренера? И почему руководство не остановил тот факт, что Ларионов только три с половиной года назад начал тренировать, а в клубе вообще не работал до прихода в Нижний Новгород?

– Это стандартный идет анализ. Если коротко выделить главное, чем руководствовались при принятии решения: у нас до этого не хватало амбиций и чемпионского духа. Игорь Николаевич это в «Торпедо» привнес. Вот пускай это будет такой широкий ответ, но всё действительно так.

– В середине сезона Роман Ротенберг, оценивая работу Ларионова, отметил большой вклад в успех его ближайшего ассистента Андрея Козырева. Насколько велика его роль в победах?

– Она такая же, как у всех. Понятно, что у команды есть лидер – это всегда главный тренер. Но заслуга в успехах общая. Так же как неправильно будет выделять кого-то из игроков. Что действительно здорово конкретно сейчас, так это командная работа во всех случаях.

– Ходили слухи, что Козыревым интересуются другие клубы, хотят его позвать на должность главного тренера.

– Всеми интересуются – это часть нашей профессии. Посмотрим. Я думаю, сейчас в «Торпедо» такая обстановка и такая команда, что она еще будет расти. Мне кажется, странно отсюда уходить куда-либо и к кому-либо вообще, – сказал генеральный менеджер « ».