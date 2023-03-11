Президент КХЛ Морозов: «Будем работать дальше, чтобы никто не говорил в начале сезона, что на Кубок Гагарина претендует 1-2 команды»

Президент КХЛ Алексей Морозов доволен, что в лиге появилось больше непредсказуемых результатов.

– Почему этот плей-офф такой результативный? Что поменялось в подходе тренеров и команды?

– Это второй, по-моему, результат в истории КХЛ по результативности. Это хорошо, ведь голы привлекают болельщиков.

Пару лет назад переходили с больших площадок на маленькие. Это был переходный этап, а сейчас все привыкли, наработали свои стратегии.

Появляются хорошие молодые, перспективные игроки, мастеровитые, которые горят желанием создавать моменты и забивать голы.

– Чем запоминается этот плей-офф?

– Тем, что команды равняются в классе, в игроках, в возможностях. К этому идем, поэтому и результат такой, что каждый может обыграть каждого. Это замечали и в сезоне.

Хорошо, что в хоккее стало больше непредсказуемости.

Будем работать и дальше, чтобы никто не говорил в начале сезона, что на претендует одна-две команды, – сказал Морозов.