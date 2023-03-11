Президент КХЛ Морозов: «Будем работать дальше, чтобы никто не говорил в начале сезона, что на Кубок Гагарина претендует 1-2 команды»

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Президент КХЛ Алексей Морозов доволен, что в лиге появилось больше непредсказуемых результатов.

– Почему этот плей-офф такой результативный? Что поменялось в подходе тренеров и команды?

– Это второй, по-моему, результат в истории КХЛ по результативности. Это хорошо, ведь голы привлекают болельщиков.

Пару лет назад переходили с больших площадок на маленькие. Это был переходный этап, а сейчас все привыкли, наработали свои стратегии.

Появляются хорошие молодые, перспективные игроки, мастеровитые, которые горят желанием создавать моменты и забивать голы.

– Чем запоминается этот плей-офф?

– Тем, что команды равняются в классе, в игроках, в возможностях. К этому идем, поэтому и результат такой, что каждый может обыграть каждого. Это замечали и в сезоне.

Хорошо, что в хоккее стало больше непредсказуемости.

Будем работать и дальше, чтобы никто не говорил в начале сезона, что на Кубок Гагарина претендует одна-две команды, – сказал Морозов.

9 комментариев

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Sibirachok
Кто бы что ни говорил, а эта регулярка, особенно на Востоке🔥Все команды как на подбор, бьются до последнего, невзирая на бюджет. Даже рекорд установлен, где не было 4-0 в сериях плей-офф первого раунда. Чем дальше, тем интересней. Желаю всем командам и дальше так играть, бороться и биться до конца. Тогда и финалы будут необычными и непредсказуемыми. ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
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Hudson_Hawk
Спасибо фонбету за Адмирал во втором туре)))
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Рамазан Сарвардинов
не хочу сенсаций, лучше те же команды претендентдавали
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Белый офицер
Тут действительно стоит благодарить Путина. Если бы не его гениальное стратегическое решения в КХЛ все бы осталось на своих местах.
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Антон Некрасов
Смотрите спину не сорвите работой своей !
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Ферзь на р1
Много лет уже не смотрел ПО все было и так очевидно, но в этом году , пушка конечно, дальше надеюсь будет интересней, как никак потолок зарплат влияет, и сразу интерес проявился, битва идёт плотная
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ALEKS66
Только уровень команд просел вниз а не вверх.
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вперёд спартак
уменьшить заявку, включить премии в потолок
и тогда мы увидем финалы типа Торпедо Нефтехимик или Сева Сибирь
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Максут Дюсембинов
Здравствуйте, Морозов вы пожалуйста развивайте кхл а не убивайте
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