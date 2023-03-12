Ларионов о «Торпедо»: «Может, хотелось бы закупиться игроками как «Ман Сити», «Реал», «Барса». Но мы не идем этой дорогой»

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Игорь Ларионов высказался касательно работы в «Торпедо».

– Ваши акции как тренера взлетают выше, чем у Apple. Многие топ-клубы КХЛ мечтали бы видеть вас у руля. Вы раньше работали в системе СКА, но там было много начальников. Теперь в «Торпедо» у вас много власти. Какой формат вам ближе? Ведь у топ-клуба много ресурса, возможностей.

– Спасибо за сравнение с большой компанией Apple. У меня очень долгое время был их сток. Я хотел бы сказать спасибо моим помощникам, которые проделывают колоссальную работу, – это Андрей Козырев, Михаил Васильев, Коля Хабибулин. У нас подобрался коллектив, который постоянно смотрит, где мы можем стать лучше.

И я не хотел бы сравнивать одно с другим. Всегда проще и интереснее работать там, где ты имеешь чистый лист бумаги, где ты можешь творить и рисовать, что ты видишь.

Главное – это личности. А уже потом смотришь, какие это игроки. Понятно, что мы благодарны губернатору Глебу Никитину, который впервые после этой победы зашел в раздевалку. Если сравнить с «Детройтом», то хозяин клуба Майк Илич заходил редко – мы видели его три раза в году: в начале сезона, на Рождество и когда поднимали Кубок Стэнли над головой. Вот так работает эта система.

Я не знаю, как Майк был вовлечен в работу Скотти Боумэна. Но очень важна вера тех людей, кто стоит наверху. Тогда ты делишься своим опытом с мальчишками, которые играют в хоккей. Даешь им право на ошибку и отправляешь правильный посыл, что в этой жизни ничего просто так не бывает.

Это трудный путь, и мы по нему идем. Да, может, хотелось бы закупиться игроками, как это делают «Манчестер Сити», «Реал» или «Барселона». Но мы не идем этой дорогой. Мы хотим, чтобы в нашей команде развивались российские ребята, которые где‑то были недооценены. Чтобы они получали возможность открыть свою душу и талант, которые были у них запрятаны по ряду причин, – сказал главный тренер «Торпедо».

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9 комментариев

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ak-2nd
Ответ encaro_one
> У меня очень долгое время был их сток. Переведите? Был магазин-склад?
Акции.
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Arty K.
Вы ПРАВИЛЬНОЙ дорогой идёте, товарищ!
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bold
Фирстов , Летунов , кто там еще…. Ян..практически списанные игроки , своими клубами , Бокун? Кто его знал играл в NAHL, даже Минску не подошел … играл в ВХЛ , сейчас по 25 минут играет , ведущий защитник … сын , Игорь - младший , и никто не скажет , что по блату … Класс команда . Молодцы . Ларионову респект , что дал городу такую команду , и верит в пацанов .
+5
0
+5
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Олег
За это и ПОЛЮБИЛИ ТОРПЕДО...
ПРОФЕССОР ОДНИМ СЛОВОМ....
+4
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encaro_one
> У меня очень долгое время был их сток.

Переведите? Был магазин-склад?
0
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Dundee
У нас другого пути нет и не нужно. По такому же пути идёт наш баскетбольный клуб. Очень порадовало появление Лукича на крайнем домашнем матче Торпедо 👍🔥
+3
0
+3
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Алексей Александрович
Главное чтоб теперь не убрали.... У нас таких не любят кто из ничего делает результат тогда и с других начнут спрашивать
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Матроскин52
Молодежь верит Игорю Николаевичу, слушает, впитывает как губка! И отвечают взаимностью! Парни то все практически ноунеймы, во многих командах КХЛ им бы просто места не нашлось… смотрите линию защиты - Конюшков, Федотов, Буренов, им еще в молодежный хоккей играть, а у них айстайм по 20 минут за матч… и я не думаю в этой ситуации что нам нужен защитник легионер!Профессор воспитывает НАШУ молодежь, низкий поклон за это!
+8
-1
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Booligan
Сток имеется в виду акции (перевожу с американского)
+10
0
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