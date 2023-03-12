Ларионов о «Торпедо»: «Может, хотелось бы закупиться игроками как «Ман Сити», «Реал», «Барса». Но мы не идем этой дорогой»

высказался касательно работы в «Торпедо».

– Ваши акции как тренера взлетают выше, чем у Apple. Многие топ-клубы мечтали бы видеть вас у руля. Вы раньше работали в системе СКА, но там было много начальников. Теперь в «Торпедо» у вас много власти. Какой формат вам ближе? Ведь у топ-клуба много ресурса, возможностей.

– Спасибо за сравнение с большой компанией Apple. У меня очень долгое время был их сток. Я хотел бы сказать спасибо моим помощникам, которые проделывают колоссальную работу, – это Андрей Козырев, Михаил Васильев, Коля Хабибулин. У нас подобрался коллектив, который постоянно смотрит, где мы можем стать лучше.

И я не хотел бы сравнивать одно с другим. Всегда проще и интереснее работать там, где ты имеешь чистый лист бумаги, где ты можешь творить и рисовать, что ты видишь.

Главное – это личности. А уже потом смотришь, какие это игроки. Понятно, что мы благодарны губернатору Глебу Никитину, который впервые после этой победы зашел в раздевалку. Если сравнить с « », то хозяин клуба заходил редко – мы видели его три раза в году: в начале сезона, на Рождество и когда поднимали Кубок Стэнли над головой. Вот так работает эта система.

Я не знаю, как Майк был вовлечен в работу Скотти Боумэна. Но очень важна вера тех людей, кто стоит наверху. Тогда ты делишься своим опытом с мальчишками, которые играют в хоккей. Даешь им право на ошибку и отправляешь правильный посыл, что в этой жизни ничего просто так не бывает.

Это трудный путь, и мы по нему идем. Да, может, хотелось бы закупиться игроками, как это делают «Манчестер Сити», «Реал» или «Барселона». Но мы не идем этой дорогой. Мы хотим, чтобы в нашей команде развивались российские ребята, которые где‑то были недооценены. Чтобы они получали возможность открыть свою душу и талант, которые были у них запрятаны по ряду причин, – сказал главный тренер « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас