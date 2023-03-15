Герсонский об «Авангарде»: «Не согласен, что они действуют в стиле автобуса. Речь можно вести об организованной обороне – омичи играют по ситуации, ждут ошибку соперника»

считает, что оборонительную игру «Авангарда» нельзя назвать «автобусом».

«Не согласен с мнением, что «Авангард» действует в обороне в стиле автобуса. Омичи играют по ситуации, ждут ошибку соперника, чтобы его за это наказать. Скорее, речь можно вести об организованно построенной обороне, в том числе, активной в зоне соперника. Ну какой же это автобус?!

Оборона «Авангарда» может быть активной или менее активной, я вообще увидел в игре команды много вариаций построения игры в защите в зависимости от ситуации. Заметно, что обозначил для игроков ключевой момент – правильность выполнения какого-либо элемента стоит на первом месте, то есть, успеваешь – играй, не успеваешь – не играй, а создание рисков под запретом. Так что, резюмирую, омичи действуют в обороне очень разумно.

Я бы вообще не стал акцентировать внимание только на игре в обороне, потому что на результат влияет слишком много факторов. Вспомните, что подвело «Сибирь» в противостоянии с «Авангардом» – большое количество необоснованных удалений, то есть дисциплина. Хотя всем хорошо известно, как хорошо омичи реализуют большинство.

Да, уровень мастерства у новосибирцев ниже, ну так вы не удаляйтесь, и появится шанс! Даже Андрей Мартемьянов на пресс-конференциях после игр не раз отмечал, что дисциплина у команды хромает. Вот и в следующем раунде ключевым фактором может стать все, что угодно. Например, вратарь «Автомобилиста», вместо того, чтобы быть за полкоманды, допускает непонятные «кексы», – сказал бывший главный тренер « ».