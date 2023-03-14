Корбан Найт: «Авангард» хочет вернуть чемпионство в Омск. У нас лучшие болельщики в КХЛ»

Теги Авангард болельщики КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Хоккей

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт заявил о желании выиграть Кубок Гагарина.

– Ваше звено в серии с «Сибирью», как и весь сезон, было лидерами «Авангарда». Можно ли сказать, что именно результативность, голы, очки, вашего звена – это главный резерв «Авангарда» в следующем раунде. Ожидаете ли вы, что будет проще играть в чужой зоне, учитывая, что ни «Металлург», ни «Автомобилист» не обладают такой плотной, рабочей обороной, как у «Сибири». 

– В плей-офф важно не только забивать голы и отдавать передачи, но также надежно действовать в обороне и вообще любыми способами помогать своей команде одерживать победы.

Понятно, что где-то мы не так продуктивны в нападении, как хотелось бы, может быть, не набираем так много очков, как можем.

Но при этом и я, и Рид Буше очень много играем в меньшинстве и другими способами помогаем команде, будучи командными игроками.

Может быть, где-то в ущерб нападению мы действуем надежнее в обороне.

Понятно, что забивать голы – это всегда приятно и здорово, но если посмотреть на картинку целиком, в плей-офф нужны такие игроки, которые отрабатывают по всем компонентам и действуют правильно. Мы можем забивать голы, мы это прекрасно знаем.

Но наша роль – это быть командными игроками и помогать команде так, как мы будем должны.

Я считаю, что во втором раунде наши роли не изменятся. Мы будем продолжать действовать так же, будем играть против их топ-звеньев.

Пусть даже мы не будем забивать, но мы будем другим способом вносить весомый вклад в победу нашей команды.

– Какие впечатления от тренировки? Есть ли разница, когда открытая тренировка, и когда тренировка без болельщиков. Насколько приятно, что сегодня пришло много болельщиков, несмотря на рабочий день?

– Всегда приятно видеть, что люди приходят и поддерживают. У нас лучшие болельщики в лиге.

То, что люди пришли на тренировку, учитывая, что на календаре вторник – конечно, мы это очень ценим и нам очень приятно. Мы знаем, что весь город нас поддерживает, и все любят хоккей и нашу команду.

Мы действительно хотим вернуть чемпионство в Омск, и чтобы в этот раз все состоялось именно здесь для того, чтобы подарить праздник нашим болельщикам, – сказал нападающий «Авангарда».

7 комментариев

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Andrei Golovlev
Ответ Den_94
Чтобы его вернуть, надо, чтобы оно там было
А он там не был? Может хоть видео посмотреть нужно. Да Арена строилась но кубок то там был. Я так понимаю Корбан говорит не про конкретное место а про город. Ну ти по закрепить успех что ли. Разве это не понятно?
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Игорь Климов
При сопутствующей удачи и мастерстве, Авангардв этом сезоне может выиграть ещё раз Кубок Гагарина!
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Александр Трофимов
Особенно Невский.
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Кеша
Самый лучший болельщик Климов , он же «доцент»- высоко интеллектуальный болельщик .
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Den_94
Чтобы его вернуть, надо, чтобы оно там было
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Xell
Вратаря смените. Шанс будет. Или максимум второй раунд. Сами увидите.
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Большое сердце Неймара
Корбан всё в ваших руках. а мы конечно ждём КГ в Омске
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