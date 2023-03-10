Панарин – 3-й игрок не с драфта после Гретцки и Штястны, набиравший по 70+ очков в минимум 7 из 8 первых сезонов в НХЛ

преодолел отметку в 70 очков за сезон в 7-й раз в НХЛ.

Нападающий « » набрал 3 (0+3) балла в игре против «Монреаля» (4:3 Б). Теперь на его счету 72 (19+53) очка в 64 играх.

За 8 сезонов в НХЛ Панарин не достиг этой отметки только в регулярном чемпионате-2020/21 (58 очков в 42 играх).

Он стал третьим незадрафтованным игроком в истории, набравшим не менее 70 баллов в минимум 7 из 8 первых сезонов в лиге. Ранее это сделали и .