Панарин – 3-й игрок не с драфта после Гретцки и Штястны, набиравший по 70+ очков в минимум 7 из 8 первых сезонов в НХЛ
Артемий Панарин преодолел отметку в 70 очков за сезон в 7-й раз в НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» набрал 3 (0+3) балла в игре против «Монреаля» (4:3 Б). Теперь на его счету 72 (19+53) очка в 64 играх.
За 8 сезонов в НХЛ Панарин не достиг этой отметки только в регулярном чемпионате-2020/21 (58 очков в 42 играх).
Он стал третьим незадрафтованным игроком в истории, набравшим не менее 70 баллов в минимум 7 из 8 первых сезонов в лиге. Ранее это сделали Уэйн Гретцки и Петер Штястны.
Джо Пупкинс - второй после Дика Залупкинса леворукий бэттер в возрасте до 26 лет, набравший 70+ хоумранов во втором иннинге субботних матчей в гостях.
Обожаю )).