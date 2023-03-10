Панарин – 3-й игрок не с драфта после Гретцки и Штястны, набиравший по 70+ очков в минимум 7 из 8 первых сезонов в НХЛ

Теги Рейнджерс Уэйн Гретцки НХЛ драфт НХЛ Петер Штястны рекорды Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин преодолел отметку в 70 очков за сезон в 7-й раз в НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» набрал 3 (0+3) балла в игре против «Монреаля» (4:3 Б). Теперь на его счету 72 (19+53) очка в 64 играх.

За 8 сезонов в НХЛ Панарин не достиг этой отметки только в регулярном чемпионате-2020/21 (58 очков в 42 играх).

Он стал третьим незадрафтованным игроком в истории, набравшим не менее 70 баллов в минимум 7 из 8 первых сезонов в лиге. Ранее это сделали Уэйн Гретцки и Петер Штястны.

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8 комментариев

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Booligan
Ответ Sergant_St
Панарина тоже не выбирали на драфте)
Имеется в виду, что Панарина могли выбрать, но не выбрали, а этих двоих не могли
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Шлёма Презерман
О! Любимая рубрика "мусорная статистика"!
Джо Пупкинс - второй после Дика Залупкинса леворукий бэттер в возрасте до 26 лет, набравший 70+ хоумранов во втором иннинге субботних матчей в гостях.
Обожаю )).
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Сергей Чумак
Ответ upuckuH
хаха , да в сезоне 20-21 он бы 100+ выбил !
И в 19-20 тоже бы сотку выбил, если бы не корона
+3
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+3
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Sergant_St
Ответ Alex Ell
Ну Уэйн и Петер Штясны не были выбраны в драфте по разным,но понятным причинам,так что достижение Артемия уникально.
Панарина тоже не выбирали на драфте)
+1
-5
-4
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Alex Ell
Ну Уэйн и Петер Штясны не были выбраны в драфте по разным,но понятным причинам,так что достижение Артемия уникально.
+7
0
+7
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Фёдор Кузнецов
Будь сезон 20/21 полным, очков 90-100 он бы набрал
+2
-1
+1
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upuckuH
хаха , да в сезоне 20-21 он бы 100+ выбил !
+14
-2
+12
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Hitgoe Himgob
Супердостижение
+7
0
+7
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