Линдхольм – 5-й игрок с драфта-2013, забивший 200 голов в НХЛ
Нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм забил 200-й гол в НХЛ.
Он набрал 2 (1+1) очка в матче против «Оттавы» (5:1).
На его счету стало 55 (19+36) баллов в 65 играх сезона. За карьеру в лиге он набрал 504 (200+304) очка в 728 матчах.
Линдхольм стал 5-м игроком с драфта НХЛ-2013, достигшим отметки в 200 голов в НХЛ.
Ранее это удалось Бо Хорвату (206), Шону Монахану (218), Александру Баркову (237) и Нэтану Маккиннону (270).
Напомним, Линдхольм был выбран «Каролиной» под общим 5-м номером.
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