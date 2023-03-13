Линдхольм – 5-й игрок с драфта-2013, забивший 200 голов в НХЛ

Нападающий « » забил 200-й гол в НХЛ.

Он набрал 2 (1+1) очка в матче против «Оттавы» (5:1).

На его счету стало 55 (19+36) баллов в 65 играх сезона. За карьеру в лиге он набрал 504 (200+304) очка в 728 матчах.

Линдхольм стал 5-м игроком с драфта НХЛ-2013, достигшим отметки в 200 голов в НХЛ.

Ранее это удалось (206), Шону Монахану (218), (237) и (270).

Напомним, Линдхольм был выбран «Каролиной» под общим 5-м номером.