Линдхольм – 5-й игрок с драфта-2013, забивший 200 голов в НХЛ

Теги Калгари НХЛ драфт НХЛ Александр Барков Нэтан Маккиннон Шон Монахан Элиас Линдхольм Бо Хорват Хоккей

Нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм забил 200-й гол в НХЛ.

Он набрал 2 (1+1) очка в матче против «Оттавы» (5:1).

На его счету стало 55 (19+36) баллов в 65 играх сезона. За карьеру в лиге он набрал 504 (200+304) очка в 728 матчах. 

Линдхольм стал 5-м игроком с драфта НХЛ-2013, достигшим отметки в 200 голов в НХЛ.

Ранее это удалось Бо Хорвату (206), Шону Монахану (218), Александру Баркову (237) и Нэтану Маккиннону (270).

Напомним, Линдхольм был выбран «Каролиной» под общим 5-м номером.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий