Глава PARI о «Пари НН»: «Это сотрудничество с регионом в целом, там есть баскетбольный клуб, хоккейный. Не каждому бренду удается попасть в сердечко»

Теги Торпедо болельщики премьер-лига Россия КХЛ Ставки на спорт БК Пари Нижний Новгород Пари НН Ставки на хоккей деньги Хоккей

Глава PARI высказался о партнерстве с клубами из Нижнего Новгорода. 

– В 2022 году вы стали титульным спонсором футбольного клуба «Нижний Новгород», в результате чего он теперь называется «Пари НН», и наконец сбылась мечта, когда название клуба пишут у себя большинство СМИ. Что вам это дало? Окупается ли это? Если да, то с каких точек зрения? По моим данным, это 450 млн рублей в год.

– Какую бы мы цифру ни брали, эта инвестиция долгосрочная, но она уже дает результаты.

Мы добились того, что нам удалось задуманное в плане восприятия медийным пространством, болельщикам этот нейминг наконец-то зашел, потому что до этого были разные попытки. Мы прекрасно помним про «Парма-PARI», про различные приставки, когда название появляется в конце в виде какой-то аббревиатуры. Здесь четко и понятно. Если мы сравниваем нейминг «Парма-PARI», то часть медиа все равно будут называть его «Парма».

В случае с «Пари НН» мы добились молниеносного правильного использования названия клуба. Не надо забывать, что это сотрудничество с регионом в целом, там есть баскетбольный клуб, там есть хоккейный клуб «Торпедо», в котором мы не имеем титульного названия, но тем не менее мы партнеры с логотипом, нанесением. 

Это как комплексная поддержка работы с болельщиками в том регионе, в котором интерес по отношению к нашим игрокам достаточно высок, то есть там активные игроки. Мы видим колоссальную лояльность со стороны болельщиков, и это тоже дорогого стоит, потому что не каждому бренду удается попасть в сердечко.

Мероприятия, приуроченные к презентации клуба, состава нового сезона, формы, воспринимались на ура. Мы вместе с клубом делаем праздник города, и это не остается незамеченным аудиторией. Мы получаем достаточно много положительного фидбека. Если будем считать по media value, то, конечно же, этот контракт окупает себя, – сказал CEO букмекерской компании Руслан Медведь.

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9 комментариев

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Andrei Panteleev
Ответ ljolik888
Никогда бы не подумал, что люди проигрывают столько денег .
И это ещё не самый популярный букмекер
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Savvy Stranger
Меня одного кривит, когда слышу про "попадание в сердечко".?
Дурацкое выражение
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OldRedWhite
Ответ lock0000
450 лямов в ненужный ногомяч!!! Лучше бы хотя бы треть от этого Торпедо дали, тогда точно боролись бы за выход в финал. Горький - это хоккейный регион.
Только хоккей с мячом !
Это наша национальная игра !
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OldRedWhite
Ответ ljolik888
Никогда бы не подумал, что люди проигрывают столько денег .
Почему молчат конторы по микрокредитованию ?
Они тоже должны сказать свое веское слово в этом благородном деле !
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lock0000
450 лямов в ненужный ногомяч!!! Лучше бы хотя бы треть от этого Торпедо дали, тогда точно боролись бы за выход в финал. Горький - это хоккейный регион.
+1
0
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lock0000
Ответ ljolik888
Никогда бы не подумал, что люди проигрывают столько денег .
Даже больше, чем ты думаешь. Самые крупные деньги проигрываются серым/черным букам.
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ЭЮЯ
А куда делся предыдущий сео Дима Сергеев?
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Джиза
Самое глупое название в истории российского спорта. Не несет никакого смысла, звучит по-идиотски.
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ljolik888
Никогда бы не подумал, что люди проигрывают столько денег .
+3
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