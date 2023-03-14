Плющев не ожидал победы «Торпедо» над «Динамо»: «Москвичи настроены на прямолинейный хоккей. Быстро освобождаться от шайбы, бросать при первой возможности – не всегда хорошо»

заявил, что не ожидал победы « » над московским « ».

Нижегородская команда выиграла со счетом 4-2 серию первого раунда Кубка Гагарина.

– Что такого предложила команда Игоря Ларионова на старте плей-офф, к чему динамовцы оказались не готовы?

– Это не Ларионов предложил, а «Динамо» ничего не предложило, я бы так сказал.

Команды встречались на протяжении сезона несколько раз, тренерский штаб бело-голубых должен был сделать выводы о возможностях соперника, в матчах с другими командами его изучить. Но, видимо, не были сделаны должные выводы.

Нижегородцы предложили активный, комбинационный хоккей, с контролем шайбы, без отбрасывания. За счет этого создавались моменты у ворот «Динамо».

Москвичи играли прямолинейно, что не позволяло им реализовывать даже те редкие шансы, которые были.

Когда команда настроена на слишком прямолинейный – или, как любят говорить большие специалисты вертикальный хоккей – значит, надо быстро освобождаться от шайбы, быстро принимать решение, бросать при первой возможности. Это не всегда хорошо.

– Вы такого исхода в серии не ожидали?

– Честно говоря, нет. Все-таки «Динамо» это «Динамо».

Хотя торпедовцы заслужили эту победу, проблемы в игре соперника не умаляют их заслуг. Они показали хоккей, который нравится зрителям, – сказал заслуженный тренер России.