Плющев не ожидал победы «Торпедо» над «Динамо»: «Москвичи настроены на прямолинейный хоккей. Быстро освобождаться от шайбы, бросать при первой возможности – не всегда хорошо»

Теги Торпедо Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Владимир Плющев заявил, что не ожидал победы «Торпедо» над московским «Динамо».

Нижегородская команда выиграла со счетом 4-2 серию первого раунда Кубка Гагарина.

– Что такого предложила команда Игоря Ларионова на старте плей-офф, к чему динамовцы оказались не готовы?

– Это не Ларионов предложил, а «Динамо» ничего не предложило, я бы так сказал.

Команды встречались на протяжении сезона несколько раз, тренерский штаб бело-голубых должен был сделать выводы о возможностях соперника, в матчах с другими командами его изучить. Но, видимо, не были сделаны должные выводы.

Нижегородцы предложили активный, комбинационный хоккей, с контролем шайбы, без отбрасывания. За счет этого создавались моменты у ворот «Динамо».

Москвичи играли прямолинейно, что не позволяло им реализовывать даже те редкие шансы, которые были.

Когда команда настроена на слишком прямолинейный – или, как любят говорить большие специалисты вертикальный хоккей – значит, надо быстро освобождаться от шайбы, быстро принимать решение, бросать при первой возможности. Это не всегда хорошо.

– Вы такого исхода в серии не ожидали?

– Честно говоря, нет. Все-таки «Динамо» это «Динамо».

Хотя торпедовцы заслужили эту победу, проблемы в игре соперника не умаляют их заслуг. Они показали хоккей, который нравится зрителям, – сказал заслуженный тренер России.

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2 комментария

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Матроскин52
Разный подход к игре у команд… Все привыкли в плей-офф играть от обороны, защищая ворота, и это работает… А Торпедо ничего не поменяло, играло как в регулярке, как и обещал Профессор, и в серии с Динамо это сработало… Короткий пас даже при выходе из зоны, быстрое движение шайбы, быстрота в принятии решений… Динамовцы к овертаймам уже уставали… поэтому три подряд и проиграли… И я так понимаю хоккей Ларионова экспертов, типа Плющева, напрягает… А мы едем дальше…
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Кеша
Торпедо играет в прагматичный хоккей , а Динамо играло в энерго затратный бей беги. У Торпедо выход из зоны через пас , как правило короткий. Высокая культура паса . Просто так в борьбу никто не бросает, никаких забросов, все время вход в зону через пас . Высокие и габаритные игроки Динамо в каждом матче к третьему периоду уже еле ноги таскали. В бей беги играет большинство команд КХЛ. И Кудашов вряд ли что-то сможет поменять. В Динамо нужны более качественные игроки.
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