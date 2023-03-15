Владимир Крикунов: «Работа Жамнова в «Спартаке» пойдет на пользу сборной. Он будет впитывать актуальную обстановку в российском хоккее»

считает, что работа Жамнова в «Спартаке» пойдет на пользу сборной России.

Вчера Алексей Жамнов был утвержден главным тренером московского клуба.

, которую специалист возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«Главный тренер сборной должен быть всегда в тонусе. Работа Жамнова в «Спартаке» пойдет на пользу сборной. Когда ты тренируешь в , то знаешь все обо всех. Жамнов будет впитывать в себя актуальную обстановку в российском хоккее.

В процессе сезона уже можно даже в самом «Спартаке» отыгрывать связки игроков, которые могут пригодиться в сборной. Это правильная и хорошая практика для всего российского хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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