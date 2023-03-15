ФХР: «Жамнов не сообщил о решении занять пост тренера «Спартака». Срок его контракта истекает 30 июня»

Теги Спартак ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Кубок Первого канала Р-Спорт Хоккей

ФХР заявила, что Алексей Жамнов не сообщил о решении возглавить «Спартак». 

Вчера специалист был утвержден главным тренером московского клуба.

Сборная России, которую Жамнов возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«Срок действующего контракта Алексея Жамнова с ФХР истекает 30 июня 2023 года. Жамнов не проинформировал ФХР о своем решении занять пост главного тренера «Спартака», о новом месте его трудоустройства ФХР узнала из сообщений на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне-2022/23 Алексей Жамнов руководил национальной сборной на одном международном турнире – Кубке Первого канала.

Тренерский совет ФХР оценил результат турнира как неудовлетворительный», – говорится в сообщении. 

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2 комментария

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Кажется, у Жозе скоро будет новое назначение :)
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norg
Не особо такая работа нужна, видимо )
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