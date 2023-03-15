ФХР: «Жамнов не сообщил о решении занять пост тренера «Спартака». Срок его контракта истекает 30 июня»

ФХР заявила, что Алексей Жамнов не сообщил о решении возглавить «Спартак».

Вчера специалист был утвержден главным тренером московского клуба.

, которую Жамнов возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«Срок действующего контракта Алексея Жамнова с ФХР истекает 30 июня 2023 года. Жамнов не проинформировал о своем решении занять пост главного тренера « », о новом месте его трудоустройства ФХР узнала из сообщений на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне-2022/23 руководил национальной сборной на одном международном турнире – Кубке Первого канала.

Тренерский совет ФХР оценил результат турнира как неудовлетворительный», – говорится в сообщении.

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