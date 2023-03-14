Глава набсовета «Спартака» о Жамнове: «Он добился в хоккее самых больших высот как игрок, функционер и тренер. Знаковая фигура для нашего спорта»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Олег Усачев Хоккей

Олег Усачев высказался о назначении Алексея Жамнова главным тренером «Спартака». 

Сегодня клуб официально объявил о назначении 52-летнего специалиста на этот пост. 

«Алексей Жамнов не нуждается в особом представлении. Он добился в хоккее самых больших высот как игрок, функционер, и как тренер – в том числе, в национальной сборной России. Это знаковая фигура для отечественного спорта.

Алексей Юрьевич также внес большой вклад в развитие нашего клуба и спартаковской школы в последние годы. Несмотря на то, что в хоккее Алексей Жамнов добился всевозможных успехов, работа на посту главного тренера ХК «Спартак» станет для него новым, интересным вызовом.

Считаем, что Алексей Юрьевич достойно справится с поставленной перед ним задачей – вывести «Спартак» на высокие позиции в КХЛ, уделяя достаточно внимания развитию молодых игроков нашей системы.

Также уверен, что под его руководством наша команда будет показывать содержательный и интересный хоккей, который, в свою очередь, не оставит равнодушными многочисленных болельщиков московского «Спартака» – сказал председатель наблюдательного совета клуба. 

9 комментариев

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norg
Серебряный призер последней олимпиады так-то!
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ТимТалер
Что конкретно он добился как тренер ?
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Melnikov1968
А каких высот Жамнов добился как тренер. По пунктам,пожалуйста. ОИ-2022 не в счёт. Все понимают,что это не достижение,а провал,особенно,если участь трусливый хоккей в исполнении сборной.
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Elegante
Как игрок-да, но тренер -так себе.
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Александр Тараканов
Хороший выбор.
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Знатный стахановец
Знаковая фигура - это перебор... 😏
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viktorpavlov70
Знаковая фигура для нашего спорта. Вопрос только какой это знак.
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KSA1985
Как игрок -да, хорошая карьера. Как хороший функционер-не совсем уверен. Но как тренер, он ещё совсем "зелёный". Все прекрасно знают, что выигранное "Серебро" , сопостовимо с провалом в Сочи -2014. Но на бумагах -это медаль ОИ. Слабенькая медаль. Какая медаль, такой и тренер
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Кеша
Алексей Жамнов был хорошим игроком . Но как тренер , вроде уже тренировал Спартак . Вроде уже работал в Спартаке ассистентом . Поживем -увидим . Не уверен в нем . Лучше возьмите нашего Кудашова . Скучно вам не будет точно .
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