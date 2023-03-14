Глава набсовета «Спартака» о Жамнове: «Он добился в хоккее самых больших высот как игрок, функционер и тренер. Знаковая фигура для нашего спорта»
Олег Усачев высказался о назначении Алексея Жамнова главным тренером «Спартака».
Сегодня клуб официально объявил о назначении 52-летнего специалиста на этот пост.
«Алексей Жамнов не нуждается в особом представлении. Он добился в хоккее самых больших высот как игрок, функционер, и как тренер – в том числе, в национальной сборной России. Это знаковая фигура для отечественного спорта.
Алексей Юрьевич также внес большой вклад в развитие нашего клуба и спартаковской школы в последние годы. Несмотря на то, что в хоккее Алексей Жамнов добился всевозможных успехов, работа на посту главного тренера ХК «Спартак» станет для него новым, интересным вызовом.
Считаем, что Алексей Юрьевич достойно справится с поставленной перед ним задачей – вывести «Спартак» на высокие позиции в КХЛ, уделяя достаточно внимания развитию молодых игроков нашей системы.
Также уверен, что под его руководством наша команда будет показывать содержательный и интересный хоккей, который, в свою очередь, не оставит равнодушными многочисленных болельщиков московского «Спартака» – сказал председатель наблюдательного совета клуба.
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