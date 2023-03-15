Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Руководство с ним общается. Он всегда может вернуться»

сообщил, что руководство «Спартака» общается с Ильей Ковальчуком.

– Может ли в «Спартак» в какой-то роли вернуться Илья Ковальчук?

– А почему нет? С ним и так руководство «Спартака» общается. Он всегда может вернуться. Но вы поймите правильно, об этом лучше разговаривать с Ильей и с руководителями «Спартака». Никто ведь не знает окончательно, какие планы у Ильи, как он это все видит.

– Недавно Илья в интервью «Матч ТВ» сказал, что еще не объявлял о завершении карьеры. Может ли он поиграть в будущем сезоне за «Спартак»? Это была бы красивая история.

– Не знаю, этот вопрос все-таки лучше задать Илье. Я же не могу ничего сказать за него. У меня хорошие и близкие отношения с Илюхой. Но такие заявления должен делать он сам.

– У вас молодая команда, а в раздевалке нужен дядька-наставник.

– Хочет он продолжить карьеру или нет? Мне кажется, это тяжело – столько времени не играть и вернуться на лед. С другой стороны, если однажды станет клубным менеджером, то даже его заход в раздевалку будет важным для игроков. Человек пользуется большим авторитетом в хоккейном мире. И рекламу Ковальчуку делать точно не надо! – сказал новый главный тренер « ».