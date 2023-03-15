Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Руководство с ним общается. Он всегда может вернуться»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов сообщил, что руководство «Спартака» общается с Ильей Ковальчуком.

– Может ли в «Спартак» в какой-то роли вернуться Илья Ковальчук?

– А почему нет? С ним и так руководство «Спартака» общается. Он всегда может вернуться. Но вы поймите правильно, об этом лучше разговаривать с Ильей и с руководителями «Спартака». Никто ведь не знает окончательно, какие планы у Ильи, как он это все видит.

– Недавно Илья в интервью «Матч ТВ» сказал, что еще не объявлял о завершении карьеры. Может ли он поиграть в будущем сезоне за «Спартак»? Это была бы красивая история.

– Не знаю, этот вопрос все-таки лучше задать Илье. Я же не могу ничего сказать за него. У меня хорошие и близкие отношения с Илюхой. Но такие заявления должен делать он сам.

– У вас молодая команда, а в раздевалке нужен дядька-наставник.

– Хочет он продолжить карьеру или нет? Мне кажется, это тяжело – столько времени не играть и вернуться на лед. С другой стороны, если Илья Ковальчук однажды станет клубным менеджером, то даже его заход в раздевалку будет важным для игроков. Человек пользуется большим авторитетом в хоккейном мире. И рекламу Ковальчуку делать точно не надо! – сказал новый главный тренер «Спартака».

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3 комментария

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NN281061
Ответ Знатный стахановец
Повитееватей должность Илье, чтобы согласился.
Возможно я и ошибаюсь, возможно выдаю желаемое за действительное, но...думаю брякнется Илье должность...играющего тренера. Ему через месяц исполнится 40 лет...Форма, конечно не та, но...он мужик упёртый и один то сезон потянет.
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Знатный стахановец
Повитееватей должность Илье, чтобы согласился.
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Гарик150
На молодежь надо ставку делать .В Мхл нормальная команда , тренируйте, развивайте)
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