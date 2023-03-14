Жамнов о решении возглавить «Спартак»: «Мне интересны вектор и стратегия развития клуба. В системе много молодых и перспективных хоккеистов»
Алексей Жамнов высказался о своем назначении главным тренером «Спартака».
Сегодня клуб официально объявил о назначении 52-летнего специалиста на этот пост.
«Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить «Спартак», клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков.
Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны.
Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов московского «Спартака», – сказал Жамнов.
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