Жамнов о решении возглавить «Спартак»: «Мне интересны вектор и стратегия развития клуба. В системе много молодых и перспективных хоккеистов»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов высказался о своем назначении главным тренером «Спартака». 

Сегодня клуб официально объявил о назначении 52-летнего специалиста на этот пост. 

«Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить «Спартак», клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков.

Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны.

Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов московского «Спартака», – сказал Жамнов. 

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3 комментария

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Elegante
Вектор, стратегия..... круто начал!)))
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Кеша
Лёша , все перспективных уже разобрали . Защитник Никишин не даст соврать .
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Vasyamarch91
Ну, может к себе позовет кого то из сильных хоккеистов 🤔
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