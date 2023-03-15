Жамнов готов к совмещению постов в «Спартаке» и сборной России: «Почему бы и нет? Сейчас календарь сборной не такой загруженный»
Алексей Жамнов заявил, что готов совмещать работу в «Спартаке» и сборной России.
Вчера специалист был утвержден главным тренером московского клуба.
Сборная России, которую Жамнов возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.
– Вы хотите продолжить работу со сборной России? Возможно ли совмещение?
– А почему бы и нет? Вы сами видите, что сейчас календарь национальной сборной не такой загруженный. Сидеть без дела – ты теряешь квалификацию тренера. Так что работа в клубе пойдет только на пользу.
– То есть переговоры с ФХР еще предстоят?
– Думаю, да.
– Вы ожидали, что в этом сезоне за поражение от белорусов вас так пропесочат на тренерском совете? Хотя турнир в декабре был товарищеским.
– А когда была другая реакция, если сборная проигрывает? Нет ведь больше никаких турниров. Это нормальные вещи, и я спокойно к этому отношусь. На тот момент мы собрали тех, кто смог приехать. Потому что было много травмированных ребят, кто-то вылетел за пару дней до сбора.
Еще мы учитывали, что некоторым ребятам нужно играть в понедельник в КХЛ. Кому-то лететь ночным рейсом. Поэтому дали им больше времени, не поставив в состав сборной в воскресенье. Вообще изначально планировалось, что Россия будет играть в пятницу и субботу. Но потом календарь почему-то сдвинули. Но что сейчас это ворошить? Разбор полетов мы сделали в декабре, специалисты выставили все оценки, определенные выводы сделали, – сказал Жамнов.
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