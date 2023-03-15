Жамнов готов к совмещению постов в «Спартаке» и сборной России: «Почему бы и нет? Сейчас календарь сборной не такой загруженный»

Теги Спартак ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Кубок Первого канала КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов заявил, что готов совмещать работу в «Спартаке» и сборной России. 

Вчера специалист был утвержден главным тренером московского клуба.

Сборная России, которую Жамнов возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.

– Вы хотите продолжить работу со сборной России? Возможно ли совмещение?

– А почему бы и нет? Вы сами видите, что сейчас календарь национальной сборной не такой загруженный. Сидеть без дела – ты теряешь квалификацию тренера. Так что работа в клубе пойдет только на пользу.

– То есть переговоры с ФХР еще предстоят?

– Думаю, да.

– Вы ожидали, что в этом сезоне за поражение от белорусов вас так пропесочат на тренерском совете? Хотя турнир в декабре был товарищеским.

– А когда была другая реакция, если сборная проигрывает? Нет ведь больше никаких турниров. Это нормальные вещи, и я спокойно к этому отношусь. На тот момент мы собрали тех, кто смог приехать. Потому что было много травмированных ребят, кто-то вылетел за пару дней до сбора.

Еще мы учитывали, что некоторым ребятам нужно играть в понедельник в КХЛ. Кому-то лететь ночным рейсом. Поэтому дали им больше времени, не поставив в состав сборной в воскресенье. Вообще изначально планировалось, что Россия будет играть в пятницу и субботу. Но потом календарь почему-то сдвинули. Но что сейчас это ворошить? Разбор полетов мы сделали в декабре, специалисты выставили все оценки, определенные выводы сделали, – сказал Жамнов. 

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9 комментариев

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Алар
Ответ Ыжык
Кто такой жамнов? На чем он выезжает? Ну ведь ноль полный.
На связях! Русская история(
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Алар
Ответ Arti22
Надо сделать Спартак базовым клубом
Заплюсовал)))
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Vasyamarch91
Ответ Назар Игорь
Один патлатый футболëр уже совмещает клуб и сборную, везде провал.
Ростов на 3 м месте идет- где провал?🤨
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Амфитрион
Ну сейчас-то можно совмещать, третье место на международных турнирах обеспечено, а там как пойдет.
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Ыжык
Кто такой жамнов? На чем он выезжает? Ну ведь ноль полный.
+1
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+1
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antistar-Z
В любом случае, сборная должна собираться только перед ЧМ (если уж он будет. Да и то, стоит подумать, ехать ли на него). Упор нужно делать на внутренний чемпионат и 72 матча делать.
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Dragon10
В данное конкретно время, сборная может обойтись и тренером - совместителем. А может и совсем без тренера
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Назар Игорь
Один патлатый футболëр уже совмещает клуб и сборную, везде провал.
+1
0
+1
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Arti22
Надо сделать Спартак базовым клубом
+7
0
+7
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