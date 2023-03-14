Президент «Лиги Ставок»: «Красная машина» символизирует достижения нашего хоккея, гордость за страну. Бренд великой сборной нужно использовать везде и гордиться»

Президент «Лиги Ставок» высказался о бренде «Красная машина».

«До нынешнего сезона, в отличие от футбольной Премьер-лиги, в нельзя было заключать персональные контракты с клубами – там был один генеральный партнер всей лиги.

Как только такая возможность появилась, мы, что называется, встали в очередь, и тут свою большую роль сыграло наше давнее и успешное сотрудничество с ФХР.

Насколько мне известно, руководители сами обратились в КХЛ с просьбой согласовать нас как партнера, и лига пошла навстречу, хотя приоритетное право было у другого букмекера.

А вот, например, в свое время с ИИХФ мы просто по-русски зашли на контракт и дали столько, чтобы даже тени сомнения не было у наших западных партнеров (смеется).

Но я горжусь не только нашими большими хоккейными контрактами.

В частности, мы поддерживаем детско-юношескую школу «Красная машина». Там играют настолько талантливые ребята, они такие вещи вытворяют на льду, что нет никаких сомнений в их звездном будущем. Они не могут не разрывать весь мир, когда вырастут.

И название «Красная машина» символизирует все достижения нашего хоккея, от старшего поколения юным хоккеистам, гордость за страну.

Бренд великой сборной обязательно нужно использовать везде и гордиться этим названием», – сказал Юрий Красовский.