Президент «Лиги Ставок»: «Красная машина» символизирует достижения нашего хоккея, гордость за страну. Бренд великой сборной нужно использовать везде и гордиться»

Теги СКА Сборная России по хоккею сборная СССР КХЛ Лига Ставок Хоккей

Президент «Лиги Ставок» высказался о бренде «Красная машина».

«До нынешнего сезона, в отличие от футбольной Премьер-лиги, в КХЛ нельзя было заключать персональные контракты с клубами – там был один генеральный партнер всей лиги.

Как только такая возможность появилась, мы, что называется, встали в очередь, и тут свою большую роль сыграло наше давнее и успешное сотрудничество с ФХР.

Насколько мне известно, руководители СКА сами обратились в КХЛ с просьбой согласовать нас как партнера, и лига пошла навстречу, хотя приоритетное право было у другого букмекера.

А вот, например, в свое время с ИИХФ мы просто по-русски зашли на контракт и дали столько, чтобы даже тени сомнения не было у наших западных партнеров (смеется).

Но я горжусь не только нашими большими хоккейными контрактами.

В частности, мы поддерживаем детско-юношескую школу «Красная машина». Там играют настолько талантливые ребята, они такие вещи вытворяют на льду, что нет никаких сомнений в их звездном будущем. Они не могут не разрывать весь мир, когда вырастут.

И название «Красная машина» символизирует все достижения нашего хоккея, от старшего поколения юным хоккеистам, гордость за страну.

Бренд великой сборной обязательно нужно использовать везде и гордиться этим названием», – сказал Юрий Красовский.

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4 комментария

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vvl
Президенту лиги ставок , о хоккее, лучше молчать,чем говорить.
+2
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Кеша
Какое отношение имеет Ротенберг к Красной машине ? Он еще не родился , когда появилось это название . Сейчас о былой славе нет и речи . Красовский с утра наяривает .
+2
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Антон Некрасов
Ромкина болезнь оказалась заразной 🤦🐓
+6
0
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Dundee
Красной машины давно нет. Это наследие, к которому, даже близко не приблизились, к сожалению. Один маркетинг и понты. Нужно быть, а не казаться. Ни один турнир, ни взрослый, ни молодёжный, не выиграли за последние годы. Везде обо....
+10
0
+10
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