Роман Ротенберг: «В Тульской области идет активное строительство катков, развивается вертикаль МХЛ-ВХЛ. Скоро получим воспитанников, которые усилят наши сборные»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею молодежная сборная России КХЛ МХЛ ВХЛ Роман Ротенберг Кубок Петрова АКМ-Юниор Хоккей

Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в Тульской области.

Главный тренер СКА поздравил тульский «АКМ» с выходом в плей-офф ВХЛ.

«В области идет активное строительство катков, развивается вертикаль МХЛ-ВХЛ.

Уже скоро мы получим первых воспитанников тульского хоккея, которые усилят наши профессиональные команды ВХЛ, КХЛ, а в скором времени – и наши сборные», – сказал первый вице-президент ФХР.

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8 комментариев

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Evincive
Показуха. Своих нет, заманивают варягов.
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Серый
уже скоро мы получим пополнение для Гаагского трибунала
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Серый
он имел в виду сборную Финляндии
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Александр Василич
Ура товарищи!!
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Bot Vinnik
Ответ amur.
В Тульской области идёт строительство супер-пупер-налоговой!))) Деньги значитцо будут))
Ага, единая ФНС по управлению долгом прописалась в Тульском УФК, теперичо там будут Объединенные Российские Эмираты
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SAIFUT
Ой трепач. В скором это когда?! Из Сочи или Адмирала есть воспитанники в сборной и много их хотя бы в своих главных командах.
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kaplanido
Строить сборные, чтобы играть с Китаем и Казахстаном с Белоруссией?
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amur.
В Тульской области идёт строительство супер-пупер-налоговой!)))
Деньги значитцо будут))
+1
0
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