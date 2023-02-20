Роман Ротенберг: «В Тульской области идет активное строительство катков, развивается вертикаль МХЛ-ВХЛ. Скоро получим воспитанников, которые усилят наши сборные»
Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в Тульской области.
Главный тренер СКА поздравил тульский «АКМ» с выходом в плей-офф ВХЛ.
«В области идет активное строительство катков, развивается вертикаль МХЛ-ВХЛ.
Уже скоро мы получим первых воспитанников тульского хоккея, которые усилят наши профессиональные команды ВХЛ, КХЛ, а в скором времени – и наши сборные», – сказал первый вице-президент ФХР.
Деньги значитцо будут))