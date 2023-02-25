Роман Ротенберг: «Гордимся теми, с кем работаем в КХЛ. Многим поступали предложения из Канады, США. Но они остались, развиваются в России»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею НХЛ КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что гордится игроками, с которыми работает в КХЛ.

– Лучше выступать на Олимпиаде с игроками НХЛ или без них?

– Мы сейчас работаем с хоккеистами, которые выступают в России. А там время покажет. Мы никогда не отказывались от лучших игроков. Мы всегда за то, чтобы выступали сильнейшие.

При этом гордимся теми, с кем сейчас работаем в КХЛ. Вы бы видели, как они ежедневно пашут и развиваются!

Многие из них приняли решение остаться и играть в России, хотя им поступало много предложений из разных стран – Канады, США. Но они остались дома, развиваются в России. И для нас это самый правильный выбор, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

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5 комментариев

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s_kapa
Спортс, вам ротенберг платит за каждый пост? Хоккейная ветка теперь его личный блог? Угомонитесь уже
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Геннадий Тимченко
с учётом того, что если решение "неправильное", то могут и в армию упечь на раз👏
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Кеша
Роман Борисович Вам самому не смешно ? Что же Вы Тарасенко , Панарина перекупили ? Может для того чтобы благополучно продать в Сент-Луис и в Рейнджерс ? На очереди Мичков . А сейчас вы говорите о патриотизме . «Вы или крестик снимите или трусы оденьте» . Кто готовит для Вас тексты ? Это же ужас .
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ARoman91
Слишком много Ротенберга сегодня...да и вообще.
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ARoman91
Рома, прекрати
+3
0
+3
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