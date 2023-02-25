Роман Ротенберг: «Гордимся теми, с кем работаем в КХЛ. Многим поступали предложения из Канады, США. Но они остались, развиваются в России»

заявил, что гордится игроками, с которыми работает в КХЛ.

– Лучше выступать на Олимпиаде с игроками или без них?

– Мы сейчас работаем с хоккеистами, которые выступают в России. А там время покажет. Мы никогда не отказывались от лучших игроков. Мы всегда за то, чтобы выступали сильнейшие.

При этом гордимся теми, с кем сейчас работаем в . Вы бы видели, как они ежедневно пашут и развиваются!

Многие из них приняли решение остаться и играть в России, хотя им поступало много предложений из разных стран – Канады, США. Но они остались дома, развиваются в России. И для нас это самый правильный выбор, – сказал главный тренер и первый вице-президент .