Роман Ротенберг: «Гордимся теми, с кем работаем в КХЛ. Многим поступали предложения из Канады, США. Но они остались, развиваются в России»
Роман Ротенберг заявил, что гордится игроками, с которыми работает в КХЛ.
– Лучше выступать на Олимпиаде с игроками НХЛ или без них?
– Мы сейчас работаем с хоккеистами, которые выступают в России. А там время покажет. Мы никогда не отказывались от лучших игроков. Мы всегда за то, чтобы выступали сильнейшие.
При этом гордимся теми, с кем сейчас работаем в КХЛ. Вы бы видели, как они ежедневно пашут и развиваются!
Многие из них приняли решение остаться и играть в России, хотя им поступало много предложений из разных стран – Канады, США. Но они остались дома, развиваются в России. И для нас это самый правильный выбор, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.
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